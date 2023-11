Fede Dorcaz: el modelo de Armani que conquistó Chignahuapan con su música

El romanticismo de Fede Dorcaz tocó los corazones de las miles de personas que acudieron este fin de semana al Complejo Cultural y Deportivo de este pueblo mágico, ubicado en Puebla, para celebrar la Feria Nacional del Árbol y la Esfera.

Interpretando el tema Tú, el joven de 26 años que ha deslumbrado en las pasarelas internacionales modelando para exclusivos diseñadores como Giorgio Armani llegó al escenario despertando una lluvia de aplausos.

Seguidamente, Fede cantó Una noche más, En la intimidad y su reciente sencillo promocional: Si tu quisieras, incluido en un EP de seis canciones que fusionan la balada y los ritmos pop.

Los cover también formaron parte de su repertorio y con éxitos como Felices los 4 (Maluma), Nace un borracho (Christian Nodal) y Entra en mi vida (Sin bandera), el intérprete conectó con el público.

Para el artista, este despegue de su carrera en México representa un sueño cumplido, pues siempre ha estado consiente de la plataforma que pudiera significar este país para el resto del continente. “Ya había escuchado que el que pega aquí, pega en todas partes, por eso me instalé este año en Ciudad de México, quiero trabajar duro para consolidar mi carrera musical”, dice el artista.

Fede cuenta que nació en Argentina, pero a los 13 años emigró con sus padres a España, donde realizó sus estudios y dio el salto al modelaje.

“A los 18 años iba por las calles de Barcelona y un agente me vio y me ofreció trabajar en pasarelas, dije que sí y mi vida cambió porque me independicé, comencé a viajar y a cumplir otras metas como la música”.

Reik, Luis Miguel, Sin Bandera, Cristian Castro, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz fueron las grandes influencias que lo convirtieron en un baladista.

“Respeto todos los géneros, sé que cada quien tiene un estilo, pero yo quiero defender el romanticismo en mis canciones, creo que no debe perderse”, reveló el argentino.