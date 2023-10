Famosas que nunca se dieron por vencidas en su lucha contra el cáncer de mama

Hoy 19 de octubre, Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, TVyNovelas honra la valentía de aquellas famosas que han lidiado contra este padecimiento, ya que, al hacerlo, no sólo inspiran, también se vuelven ejemplos para crear conciencia que evita la muerte de miles de mujeres en todo el mundo.

A través de sus testimonios personales, llenos de humanidad y vulnerabilidad, rompen el estigma que rodea a esta enfermedad y recuerdan que no discrimina a nadie, y que lo mejor es cuidarse. Al abrir sus corazones, se ponen hombro con hombro junto a miles de mujeres que también enfrentan el padecimiento para decirles “No estás sola"; y aunque algunas de ellas no libraron la batalla, nunca serán consideradas víctimas del cáncer, ya que su lucha movió a millones de personas en todo el mundo para prevenirla.

Ademas de enfrentar sus propios miedos, han iluminado de esperanza el camino de millones de mujeres para buscar la detección temprana y apoyo. Su influencia amplifica el mensaje de esperanza y empoderamiento, recordando a todas que el cáncer de mama es una batalla que podemos ganar si la combatimos juntos.

Lorena Meritano: “Aprendí a sentir que merezco también recibir”

La actriz y conductora argentina ha enfrentado el cáncer de mama en un par de ocasiones: la primera, en el 2000; y más tarde, en 2014. En ambas, nunca se escondió de los medios de comunicación; por el contrario, fue un libro abierto para todas las personas que padecían lo mismo; contaba su experiencia en redes sociales y explicaba el proceso al que se sometía, además de cómo debió poner fin a su matrimonio, renunciar al anhelo de ser madre biológica y abandonar su carrera en México, todo en pos de luchar por su vida. “El cáncer me enseñó a recibir, porque soy una mujer que estoy cómoda en el dar; aprendí a sentir que yo merezco también recibir, y no hablo de lo material... El cáncer es un maestro que me enseñó muchas cosas”, dice la actriz, quien cuenta a detalle su experiencia en el libro Sobreviviente.

Adamari López: “Nunca me dejé vencer ante las dificultades”

Adamari Lopez (Photo by GV Cruz/WireImage) Gladys Vega/WireImage

La conductora y actriz puertorriqueña enfrentó la dura prueba en 2004, cuando se le detectó un tumor en el seno izquierdo; se encontraba entonces en el mejor momento de su carrera gracias a las telenovelas en México, y sentimentalmente comprometida con Luis Fonsi. Desde el primer momento decidió hacer pública su lucha, y se convirtió en una voz activa en la concienciación sobre este tipo cáncer a través de la televisión y libros. “Me sometí a diversos tratamientos, entre ellos seis quimioterapias, con unas inyecciones que le seguían, más la remoción del seno, y más adelante tuve que removerme el otro porque tenía microcalcificaciones que tenía que seguir revisando. Fueron un total de 12 cirugías que me dejaron no sólo heridas físicas y emocionales”, dijo refiriéndose a su divorcio de Luis Fonsi luego de tres años de matrimonio fracturado por una infidelidad de él. “Pero nunca me dejé vencer ante las dificultades de la vida; luché siempre escudada en el amor y apoyo de mi familia”, sentencia en su libro Viviendo.

Ana María Polo: “La detección temprana es vital para el tratamiento y la supervivencia”

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 02: Ana Maria Polo attends the 2019 iHeartRadio Fiesta Latina at AmericanAirlines Arena on November 02, 2019 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for iHeartRadio) Alexander Tamargo/Getty Images for iHeartRadio

La abogada más famosa de la televisión padeció el mal en 2005. Su proceso inspiró a muchos y la convirtió en un símbolo de fortaleza y superación para parte de México, Estados Unidos y Latinoamérica. “La comunidad latina tiende a no atenderse en los momentos que debe hacerlo; como siempre estamos pensando en los demás, se nos olvida pensar en nosotros, y la detección temprana del cáncer es crítica para el tratamiento y la supervivencia. Como personalidad pública y sobreviviente, siento una profunda responsabilidad por mantener actualizada a mi comunidad con información correcta sobre la prevención y la cura del cáncer de seno. Yo la pude superar con ayuda de médicos especializados tras la detección oportuna, pero sobre todo con mucha fuerza de voluntad”.

Alicia Machado: “No hay más que seguir echándole ganas”

En 2013, la ex Miss Universo y hoy actriz enfrentó inesperadamente este mal, algo que en su vida creía impensable. Lo superó gracias a una doble mastectomía, pero éste volvió seis años después, librando de nuevo la batalla. La hoy actriz se ha sometido a seis operaciones de busto y retiró también sus implantes de silicón para recuperar su autoestima. “Fue una experiencia traumática, sobre todo a nivel cosmético. Fui la mujer más bella del mundo, hice una portada en Playboy en el 2005 universal, con un cuerpo sin ninguna cirugía, ni ningún implante, ni ningún nada, unos senos perfectos que ganaron el Miss Universo con 18 años, y de repente, haberme visto con esas cicatrices, eso fue para mí durísimo. Ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija”.

¡Recordando a una guerrera!

Lorena Rojas: “Mi ánimo ha sido siempre mi mejor medicina”

MIAMI - NOVEMBER 20: Lorena Rojas attends Lazos de Esperanza at Telemundo Studios on November 20, 2008 in Miami. (Photo by John Parra/WireImage) John Parra/WireImage

En 2008, a la actriz se le detectó un tumor en los conductos de la leche de su seno derecho, justo cuando se realizó unos estudios para quedar embarazada. Durante cuatro años sostuvo una fiera batalla contra la enfermedad, y luego enfrentó una metástasis en huesos, situación que enfrentó con ánimo y madurez. “Me dicen los médicos que es una consecuencia de mi cáncer de seno; no significa que tenga cáncer de hueso, significa que el cáncer de seno hizo metástasis... Mi ánimo siempre ha sido mi mejor medicina, y además de los tratamientos médicos, confío en la medicina alternativa y natural”, decía Lorena, quien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años.

Ellas crearon conciencia sin padecer la enfermedad

Rebecca de Alba creo una fundación

En algún momento de su vida, la actriz y conductora fue voluntaria, y ahí tuvo la claridad para crear hace 15 años su propia fundación en pro de mujeres que siguen en la lucha. Expuso que, en algún momento de su vida, una de sus amigas enfrentó el diagnóstico de cáncer a escondidas para que no la despidieran de su empleo, caso que marcó su vida.

Selena y su gesto a una sobreviviente de cáncer

‘La Reina del Tex Mex’ apoyaba la prevención del cáncer de mama. En 1994, una fan suya le pidió una fotografía; a consecuencia del tratamiento había perdido el cabello, y por eso usaba gorra. Admiradores de la texana compartieron en su momento que la cantante le pidió quitarse la gorra, le colocó su cabello cubriéndole la cabeza para que se sintiera bien.

El cáncer no discrimina... ¡Tienes que cuidarte!

Realiza autoexámenes mamarios mensuales

Realiza mamografías de detección

Mantén un peso saludable

Lleva un estilo de vida activo

Limita el consumo de alcohol

Evita la exposición a la radiación y a productos químicos tóxicos

Consulta a un médico regularmente.