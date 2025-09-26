Facundo pone en su lugar a Poncho de Nigris y su familia: “tienen que descargar su frustración con otros”

“Y quizá si les cambia la vida y empiezan a sonreír un poco más y su vida se vuelve un poco menos miserable”

Facundo lleva dos semanas fuera de ‘La Casa de Los Famosos México’ y gran frentazo se ha llevado al ver la vida real de nueva cuenta. El conductor afirma que nunca se imaginó que algo podía ser tan exponencial al grado negativo.

Incluso calificó su experiencia en el pasado, en ‘Big Brother’, como un jardín de niños. Y admite tener la culpa por no haber estudiado el proyecto, pues las redes sociales ahora juegan un papel primordial.

Sin embargo, el exhabitante de ‘La Casa Más Famosa de México’, ya pasó página y al ser cuestionado por la prensa no dudó en dar su opinión sobre otros integrantes, el propio experimento del reality y cómo ha retomado su vida al lado de su novia Delia y sus hijos Valentina, Mila y Lorenzo.

Gómez mencionó en repetidas ocasiones que su familia es su prioridad, y así lo deja ver en el contenido que comparte en su canal de YouTube. Experiencias, viajes, deporte y amor quedan plasmados en sus videos, pero estas características no están presentes en todas las familias, tal es el caso de los De Nigris.

Y es que la prensa le preguntó su opinión sobre los chismes, ataques y rumores que ha esparcido el propio Poncho de Nigris o su mamá, con el único fin de apoyar a Aldo, quien se encamina para llegar a la final del reality.

Al cuestionar a Facundo sobre los ataques a Wendy Guevara o Mariana Botas por parte de los De Nigris, dijo tajante: “Esa familia vive de eso, está bien que se aferren a la fama porque talento no veo mucho, entonces que se aferren cómo puedan porque es lo único que les da de qué hablar”, sentenció.

Y añadió que no ve con buenos ojos el ataque con tal de beneficiar a su sobrino y nieto.

“Yo entiendo que está chido apoyar a la persona que quieres, lo que no entiendo es por qué tener que apoyarlo tratando de destruir a los otros. O sea, si tu ser amado es tan chido, pues mejor habla bien de él y no estés hablando mal de los otros. Yo creo que ya vivimos en un país muy violento como para llevar ahora a la violencia a las redes, porque eso es lo que hacen, de una forma bien irresponsable, que están promoviendo el hate y los escupitajos por todos lados”, expresó.

Y siguió con su opinión sobre el tipo de contenido que genera la familia De Nigris. “Yo entiendo que para ellos es parte del show, pero creo que cada quien da lo que tiene dentro de sí mismo, si tú eres una mier*a de humano, lo que vas a aventar es pura mier*a. Si tú eres un güey chido, pues vas a aventar cosas chidas. Yo lo que me doy cuenta es que por ese lado salen puras cosas negativas, entonces, sólo me doy cuenta que no han sido gente muy feliz y tienen que descargar su frustración con otras personas, pero la única forma de cambiar eso es enviándoles buenas vibras tratando de que sean felices”.

Por último, les aconsejó que se compren una bicicleta “y quizá si les cambia la vida y empiezan a sonreír un poco más y su vida se vuelve un poco menos miserable”, indicó.

Asimismo, Facundo se sinceró y admitió que dentro de ‘La Casa’ cometió errores, pero no imaginó cómo se iban a ver desde fuera. “Sí creo que tuve errores como jalarle el tapete a Aldo, que igual y se me fue un poco la maña, pero yo quería hacer una broma, hasta luego le pedí perdón… pero luego la gente lo toma como que fue una agresión y una violencia… para sacar las cosas de contexto, la banda es bien experta… Eso no me lo esperaba, no me lo imaginaba”, finalizó.

Aldo admite que su abuela inventa cosas

En días pasados, Aldo de Nigris habló sobre su abuela, Doña Lety, y aseguró que a la señora le gusta inventar rumores para ganar seguidores en redes sociales y monetizar con las polémicas.

Sus declaraciones le dan más fuerza a la versión de Mariana Botas, quien acusó a la señora de haber inventado una discusión entre las dos.

En una plática con sus compañeros del extinto Cuarto Noche, el modelo contó: “Mi abuela quiere la exclusiva, mi abuela dice ‘¡y gano seguidores!’. De repente se inventa rumores… Me he enojado porque empieza a inventar cosas”.

Y añadió: “Ya después me dice ‘gané 500 seguidores’; y ya se me pasa. Por eso no me engancho, güey, de repente se inventa cosas”, agregó sobre lo que acostumbra hacer la señora.

A pesar de que el influencer prefiere no enemistarse con su abuela, sí comentó que sus declaraciones suelen causar problemas en la familia. “Pero le dices ‘no mam*s, nos estás mandando a la ching*da a todos’. Por eso luego dices ‘no está tan chido’…”, finalizó.

