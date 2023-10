Exsuegro de Shakira podría demandarla por sentirse aludido en canción “El jefe”

Otro dolor de cabeza que clara-mente podría afectar la buena racha que está teniendo Shakira con su última canción El Jefe, a dueto con Fuerza Regida.

Ahora, surge la información que la colombiana podría ser demandada por su exsuegro, Joan Pique, debido a la posibilidad de que la letra de la canción El Jefe haga alusión a papá de Gerard Piqué.

Y es que los últimos temas de Shakira se han caracterizado por ser una artillería de indirectas y desahogo de la cantante a la vivencias que tuvo con el futbolista, por lo que “El Jefe” no sería una excepción.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, es parte del tema que lanzó Shakira el pasado 20 de septiembre.

La letra ha sido considerada como un claro mensaje de Shakira a Piqué en el que lamenta que él siga vivo.

Aunque la barranquillera no ha desmentido o confirmado que la letra va dirigida a su exsuegro, el equipo legal de este ya está trabajando en una posible demanda.

Según información de Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, de España, los abogados de Joan Piqué ya le han consultado si quiere poner una demanda, pero aún se desconoce sí él procederá legalmente.