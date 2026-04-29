Exmanager de ‘Paquita la del Barrio’ revela que murió TRISTE Y SOLA… mientras su casa ya tiene comprador

“A mí me daría más gusto que si alguien la compra que la siga usando como restaurante, como salón, y que se quede el nombre de ‘Casa Paquita’”.

A inicios del mes de marzo, se dio a conocer que ‘Casa Paquita’, la icónica propiedad de ‘Paquita la del Barrio’ era puesta a la venta y alcanzaba los 39 millones de pesos.

El exmanager y mano derecha de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, Paco Torres, fue quien reveló que la propiedad le fue heredada al hijo mayor de Paquita, Miguel Gerardo, quien luego de la muerte de la cantante, ocurrida en febrero de 2025.

Tras la desaparición de la estrella, su hijo “tomó posesión del lugar y, durante este tiempo, creo que pudo dimensionar lo que implica costear el mantenimiento de una propiedad de tal magnitud. La verdad, es una cantidad bastante elevada. Quizá muchos podrían juzgarlo por esta decisión, pero él ya no reside en la Ciudad de México”, dijo en exclusiva para TVyNovelas, Torres.

TE RECOMENDAMOS: 39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”

Ahora, el propio exasistente afirma que el heredero ya recibió varias propuestas de compra.

“Ya se está vendiendo, de hecho ya han ido a verla algunos clientes, ya hay propuestas, creo que la semana pasada hubo una propuesta muy sólida, ya muy cerca de llegar al cierre del negocio”, expresó Torres.

Y añadió con tristeza que el inmueble podría dar de ser lo que un día soñó Paquita. “A mí me daría más gusto que si alguien la compra que la siga usando como restaurante, como salón, y que se quede el nombre de ‘Casa Paquita’, eso sería muy bueno”.

“Esa persona que la fue a ver como que tiene la intención, el interés de abrir el negocio y eso creo que sería muy bueno, que siga ‘Casa Paquita’. A lo mejor llega un cliente y dice ‘quiero demolerlo para hacer edificios’ y sería más lastimoso.

“Yo sé todo lo que significaba para Paquita, Paquita quería terminar ahí sus últimos días, ahí se hizo. Te puedo decir que desde la primera piedra que puso en el negocio, Paquita lo construyó. Ahí se hizo, ahí tuvo sus fracasos, el éxito, ahí todo. ‘Casa Paquita’ para Paquita era más que un hijo”, expresó Paco.

Casa Paquita

A la venta Casa Paquita José Luis Ramos, Octavio Lazcano

También dio detalles del cliente interesado:Al tiempo que dijo que hace unas semanas acudió al recinto y pudo ser testigo de cómo empacaron las pertenencias de la artista originaria de Veracruz. Y volvió a ver con tristeza cómo salían por la puerta los sueños que ella tuvo en vida. Sin juicios hacia los hijos, Paco lamentó que sus hijos no vivan aquí y que ninguno haya querido seguir sus pasos. Además destapó que tampoco estuvo jamás en su mente vender

Paco asegura recordar que Paquita dijo “esta casa es para él (su hijo Miguel Grado), todo lo que hay adentro es para él’, vestuarios, cuadros”, sin embargo, el heredero tuvo un gesto de cariño con quien fuera la mano derecha de su madre.

Casa Paquita a la venta Century 21

“Entonces él hace unos días me dijo ‘oye Paquito, ven. Ven a ver si hay algo que te gusta, adelante’. De pronto escogí unos cuadros, cositas muy especificas que hoy me recuerdan a Paquita y me tomaron en cuenta para eso”, agradeció al tiempo que dijo no tomar más de lo debido ni tener avaricia.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta ‘CASA PAQUITA’, el emblemático bar de la colonia Guerrero

Finalmente, Torres destapó cómo fueron los últimos momentos de la cantante, que sorprendieron profundamente.

“Yo lo vi en Paquita, fue una mujer que murió hasta cierto punto triste. Las últimas veces que ella estaba en el hospital, yo nunca he escuchado a una persona que diga ‘estoy en el hospital y me quiero quedar aquí’. Todos dicen ‘yo estoy en el hospital, ya me quiero ir a mi casa’. Y Paquita los últimos ingresos que tuvo en el hospital era ‘yo no me quiero ir a mi casa porque aquí me atienden’, imagínate la soledad que ella sentía”, concluyó.