Exclusiva: Livia Brito fue víctima de acoso sexual

Ser famoso no exenta los casos de abuso; la actriz cubana Livia Brito lo sabe bien, pues ha sido una víctima de acoso y nos confiesa cómo enfrentarlo

Al igual que su personaje en su nueva telenovela, Livia Brito, de 37 años, confiesa que ha sufrido acoso sexual en la vida real. En exclusiva, la protagonista de Minas de pasión comparte de qué manera le ha puesto un alto a este tipo de situaciones tan sensibles que muchas mujeres enfrentan; además, nos contó que sigue con la ilusión de convertirse en mamá, y que lo podría hacer, incluso, sin el apoyo de una pareja.

“Tenemos que dejar de verlo como algo normal y hacerlo notar”

¿De qué manera te preparaste para dar vida a una minera en tu nueva telenovela?

El trabajo de los mineros es bien difícil; de hecho, todo lo que tenemos alrededor, como el celular, viene de la minería, cosas que necesitamos en la vida diaria vienen de ahí, es un trabajo muy poco valorado y bastante duro, más para una mujer minera, por un lado enfrentarse al trabajo físico que implica, y por otro el acoso sexual, que es un tema que también tocamos en la telenovela. Algo que Emilia está pasando es la desigualdad salarial, ya que ella hace el mismo trabajo o incluso mejor que los hombres que la rodean, aun así le pasan este tipo de cosas. Entonces, para todas las mujeres que vean la telenovela y pasen por este tipo de problemas (de desigualdad y acoso), no nada más en una mina, sino en cualquier ámbito, es importante que tomen nota y se den cuenta de que a veces pasamos por acoso sexual y no nos damos cuenta.

De hecho, el acoso sexual es más frecuente de lo que pensamos y en ocasiones ha sido hasta normalizado, ¿te ha pasado?

No en mi carrera, pero en mi vida personal me ha pasado, a muchísimas mujeres nos ha pasado, y lo vi reflejado en el trato que se le daba a Emilia en la mina; de hecho, tiene una escena muy fuerte donde lo para (a su agresor) en seco. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer, dejar de ver (el acoso) como algo normal y hacerlo notar; si estamos en una oficina, hablarlo con el jefe, incluso si es el jefe el que está haciendo acoso sexual, hablarlo con los demás compañeros, y si no, pues acudir a la policía.

¿Cómo lo has enfrentado tú?

De la misma forma que Emilia, quien es una persona que habla y grita a los 28 mil vientos y sabe poner freno, así es como lo tenemos que hacer todas las mujeres, decirlo enfrente de los demás compañeros y hacerlo notar, no quedarnos calladas nunca.

“El instinto maternal que tenga nunca se me va a quitar”

A veces cuesta trabajo tener el valor de alzar la voz... Así es, como mujeres debemos alzar la voz; también se trata en la telenovela el bullying que sufre Nicolás, que es el hijo de Emilia, porque no tiene papá. Por el simple hecho de que ella es “madre soltera”, este “apellido”, que le ponen a las madres y que no me gusta para nada”, el niño padece acoso. Mi personaje sufre una violación y no quiere contarlo a nadie porque ni siquiera ella sabe lo que pasó, que es, precisamente, uno de los secretos que vamos a ver en esta telenovela. Poco a poco se va ir descubriendo por qué Emilia se guardó todo eso, y desgraciadamente es por pena.

¿Por qué estás en desacuerdo con el término “madre soltera”?

Lo que pasa es que sigues siendo madre, no importa el título que te pongan, puede ser una familia completa de mamá e hijo o de abuela e hijo... Creo que no tienes por qué ponerle un título, tú vas a hacer una familia tal como sea el núcleo familiar que hayas formado, no tienes por qué decirle “soltera”. Simplemente tienes que decir: “soy mamá y soy luchona, empresaria, saco adelante a mi hijo y tengo tres trabajos, pero mi hijo va ir a la universidad y va a tener una buena formación, aunque nada más sea yo; esa es mi familia, es chiquita, pero es mi familia”.

Hablando de la familia, antes de iniciar este proyecto estabas firme en la idea de convertirte en mamá, ¿sigues con ese deseo?

Claro que sí, justamente estoy grabando con Nicolás (su hijo en el melodrama), que es Andrés, un niño hermoso con el que mi instinto maternal ha brotado por todos lados; creo que este instinto que tengo nunca se me va a quitar, como ya lo he contado anteriormente, estoy en un proceso médico, pero ahorita estoy disfrutando mi presente, que es esta telenovela, la cual estoy haciendo con todo el amor del mundo.

¿Te animarías a ser mamá sin una pareja?

Sí, por supuesto, como te decía, sería mi familia chiquita, pero es mi familia.