Famosos

Exbailarín de Belinda destapa romance: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18”

Ricardo Martínez lanzará película donde contará su versión del noviazgo y otros detalles nunca antes contados.

September 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Belinda-Ricardo-Martínez.jpg

Belinda mantuvo un romance con su bailarín en los años 2000.

Instagram

“Con él, Belinda conoció el amor a los 15 años”.

El anuncio del estreno de una película autobiográfica pone de manifiesto uno de los episodios más desconocidos en la vida sentimental de Belinda: una relación amorosa adolescente con Ricardo Martínez, quien fuera uno de sus bailarines durante su gira ‘Fiesta en la azotea’, en 2004.

A dos décadas de aquel romance, el exbailarín decidió revelar detalles íntimos de ese amorío que había permanecido en las sombras, y que, según versiones de fanáticos y comunicadores, habría marcado profundamente a la cantante de ‘Sapito’.

Las relaciones amorosas de Belinda siempre han generado controversias y se convierten en un tema de cobertura mediática, sin embargo, el romance que tuvo con Ricardo, a los 15 años, se había mantenido en secreto.

Diversos medios de comunicación indican que Martínez, reconocido bailarín y empresario en Canadá, decidió producir una cinta autobiográfica en la que abordará, entre varias temáticas, su relación con la estrella del pop.

“Eran jóvenes, los dos estaban súper enamorados, era el amor de la juventud de Belinda, pero ella tenía un papá controlador y el papá Nacho Peregrín desterró a Ricardito de la vida de su hija para siempre… aunque la mamá de Belinda quería a Ricardito, su papá dijo no”, indicó el periodista Javier Ceriani.

A través de redes sociales, Martínez ha compartido avances del clip, donde una actriz encarna a Belinda y se le puede ver con el estilo que portaba la cantante en aquella época, en los años 2000, momento en el que lanzó su primer disco con éxitos como ‘Ángel’, ‘Lo siento’ y ‘Vivir.

El título de la película tentativamente es ‘Ricardito’, y el personaje únicamente se llama ‘Linda’. El fondo musical de las imágenes es ‘Luz sin gravedad’, de la propia Belinda y comparte fragmentos de la gira que ambos compartieron.

Una página de fans de Belinda, que fue difundido por Ricardo, describe el vínculo como “secreto y prohibido”. “Con él, Belinda conoció el amor a los 15 años, los fans más fieles sabían del amor con el chico que aparecía en sus videos, venían de mundos diferentes”, se lee.

En el mismo material gráfico indican que tras la mudanza del bailarín a Canadá, la intérprete “cayó en una depresión, ya no quería saber más de la música y por eso se tardó tanto en lanzar su segundo disco… incluso, la canción ‘Luz sin gravedad’ fue dedicada a este amor”.

Se dice que al cumplir 18 años, Belinda intentó retomar el contacto con su exnovio, pese a la negativa de sus padres, sin embargo, la relación ya no pudo restablecerse.

Sobre la cinta, Martínez explora “desde la inocencia de su primera comunión hasta la cruda realidad de la vida en las calles, el viaje de Ricardito es de coraje, resistencia y esperanza”, escribió el bailarín.

Y añadió: “cada día era una lucha para sobrevivir a los peligros que le rodeaban, pero a través de todo, llevaba una pasión que mantuvo vivo su espíritu: la danza”.

En otra entrada, subrayó: “Esta película captura no sólo momentos, sino la verdad de una vida vivida al borde... y el ritmo que lo mantuvo avanzando”.

Sobre su propia biografía, Ricardo expresa que “con tan sólo 10 años de edad, luchó para sobrevivir al barrio más peligroso de la Ciudad de México. Entonces, encontró la única cosa que podría salvarle, la danza”.

Belinda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
