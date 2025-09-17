Suscríbete
Lupillo Rivera revela entre lágrimas que ya perdió casi por completo la audición: “Ya no escucho las alarmas”

El intérprete compartió el duro momento que enfrenta al no poder escuchar.

September 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera-oído.jpg

‘El Toro del Corrido’ ya no escucha con un oído y está perdiendo el otro.

YouTube

“No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta”.

El cantante Lupillo Rivera reveló entre lágrimas que está atravesando por un complicado momento de salud, pues ha ido perdiendo gradualmente el oído y tal padecimiento lo ha llevado a pensar en tomar una pausa en su carrera.

En abril de 2025, ‘El Toro del Corrido’ abandonó ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ por una “situación médica crítica”, sin que en ese momento se indicara de qué se trataba. Sin embargo, ahora en una entrevista para el programa ‘Despierta América’, Rivera narró lo mal que la está pasando.

Entre llanto, el hermano de la fallecida Jenny Rivera expresó como en su día a día, su rutina ha cambiado y esto lo aleja cada vez más de los escenarios.

Visiblemente afectado, Lupillo dijo que tiene problemas de salud que lo están alejando de lo que más ama hacer, que es cantar. “Me han surgido más cosas que la gente no sabe, creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina”, comentó.

Se sabe que el intérprete ha recibido tratamiento otorrinolaringológico en el oído derecho, sin embargo, al parecer su padecimiento es más delicado de lo que se pensaba, pues detalló que de un oído ya no escucha nada y sólo le queda un oído funcional y no al cien por ciento.

“No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración”, se sinceró.

Sabiendo que su salud está limitada, expresó que ya no puede ni debe ofrecer conciertos. “El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento y yo no estoy al cien por ciento”.

Y añadió que hasta el momento ha podido cantar en sus conciertos por dos horas y media, pero que termina muy agotado. “Estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho pero sí me canso mucho”, indicó.

La revelación fue más impactante, pues la hizo a sus hijos, a quienes les dijo que ante este panorama necesita de un “descanso bien”.

Hijos-Lupillo-Rivera.jpg

Los hijos de Lupillo Rivera lo entrevistaron.

YouTube

Rivera tiene en puerta el lanzamiento de su libro ‘Tragos amargos’, el 22 de septiembre, una autobiografía donde promete abordar sin reservas los episodios más comentados de su vida como su romance con Belinda, además de sus inicios, su familia, sus matrimonios y las tragedias que ha enfrentado.

Además, tiene programados varios conciertos como parte de su gira ‘La última y nos vamos’, entre ellos presentaciones en el Estado de México, Puebla y Texas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
