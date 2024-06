Ex de Christian Nodal escribió nueva canción de Ángela Aguilar: VIDEO

Cazzu no fue la única ex que era “amiga” de Ángela Aguilar. También hay otra ex, una mujer que mantuvo un noviazgo con Christian Nodal, en el 2017, cuando él apenas daba sus primeros pasos en la música.

Se trata de la infuencer y cantante, Estibaliz Badiola, quien actualmente es pareja de Adriel Favela. Cuando se dio el romance, ella tenía 20 años y él 18, los motivos de la ruptura se desconocen, pero se cree que fue por los compromisos artísticos del oriundo de Sonora.

Estibaliz es amiga de Belinda, quien también tuvo un amorío con Nodal y de Ángela, actual pareja del interprete de “Adiós amor”.

Recientemente, y en medio de la controversia, que hay por el recién anunciado romance entre el cantautor y la hija de Pepe Aguilar, Ángela lanzó un nuevo tema musical llamado: “Gotitas saladas”.

Algo curioso que llamó la atención del público es que el tema lanzado el 13 de junio en plataformas digitales fue escrito por Ángela en colaboración con Estibaliz.

“Qué felicidad, ya salió la canción que escribimos. Tienen que escucharla”, escribió la cantante a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ángela comentó: Estoy muy emocionada, de esta canción que escribí hace mucho tiempo junto con una amiga, una hermana”.

Parte de la canción pudiera ser una indirecta para la relación que está viviendo Ángela con Nodal:

“Y quizás no hay nubes, pero la lluvia se ha adentrado en mí. Y me da coraje, aunque salga el sol, no puedo ser feliz. No quiero dejarte ir. No, no. No quiero dejarte ir”, dice la letra de “Gotitas saladas”.