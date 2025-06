¡Eugenio Derbez reaparece!: la publicación que aviva las versiones de separación de Alessandra Rosaldo

Tras los fuertes rumores de infidelidad y alejamiento de Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Este sábado, el actor compartió imágenes de un paseo familiar donde aparecen Alessandra y sus hijos en distintas locaciones, pero con la misma pose.

Eugenio Derbez reapareció en redes tras los fuertes rumores de separación de Alessandra Rosaldo. Instagram:ederbez

Las fotografías llamaron la atención por su evidente edición. Mientras Vadhir y Eugenio Derbez las reposteaban con humor, Alessandra Rosaldo optó por reaccionar con un emoji de sorpresa, sin añadir ningún comentario, lo que para muchos resultó más revelador que cualquier palabra.

Alessandra reaccionó con un emoji de sorpresa a las imágenes publicadas por Eugenio. Instagram:alexrosaldo

Alessandra Rosaldo sigue su camino

Lejos de la polémica, Alessandra Rosaldo compartió en su perfil que se encuentra enfocada en su proyecto personal “Entre Hermanas”, un podcast que graba junto a su familia. Desde su espacio, evitó referirse a la situación con Eugenio, aunque su silencio en redes sociales respecto a los posteos del actor no pasó inadvertido.

La última vez que ambos se dejaron ver juntos fue durante una marcha en Los Ángeles en apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Eugenio Derbez recordó su película y esquivó las preguntas sobre su esposa

El actor se presentó en una conferencia en Los Ángeles para conmemorar los 18 años del estreno de su cinta “La Misma Luna”.

Desde allí, compartió una historia en la que expresó: “Estoy a punto de entrar a una conferencia junto con Kate del Castillo y Patricia Riggen porque se cumplen 18 años de que salió ‘La Misma Luna’, una película que nos cambió la vida a muchos”, sin mencionar a su esposa ni hacer referencia a los rumores.

Victoria Ruffo opinó sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

En medio del escándalo mediático, Victoria Ruffo, expareja del comediante, fue consultada por la prensa sobre la presunta separación.

La actriz respondió con franqueza: “Ay no, la verdad no creo. Lo dudo mucho. Luego inventan muchas cosas. Ellos han formado un matrimonio estable, bonito y tienen una hija, que qué bueno que tiene a sus dos papás. Así que no, yo no creo”, declaró para Hoy Día.