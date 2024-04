Las señales de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían atravesando una importante crisis: ¿se van a divorciar?

Durante 12 años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han conformado un matrimonio estable, mismo que en diferentes ocasiones ha sido puesto en duda. Esto debido a que hay quienes consideran que su relación de pareja ha manifestado ciertas señales que delatan los problemas que existen entre ellos, mismos que han ido presentándose como un estrago inevitable del tiempo.

Las supuestas pruebas de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen problemas en su relación

La última prueba de que esta pareja atraviesa por una crisis que incluso podría desencadenar en un divorcio, surgieron a partir de que la última temporada del reality familiar que protagonizan llegó a la pantalla. Y es que según sus seguidores y varias personas que han presenciado de cerca su evolución, cada vez es más notable que hay algunos desacuerdos entre ellos que han permeado en el estado de su relación.

Una de las personas que apoya esta teoría es Martha Figueroa, pues la periodista de espectáculos recientemente señaló un par de dinámicas en la pareja que llamaron su atención, mismas que consideran podrían detonar una ruptura significativa más adelante.

“Hoy se los digo, se van a divorciar. No sé si hoy, en un año, en seis meses o en dos años; pero Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan”, declaró la comunicadora en una de sus últimas colaboraciones profesionales.

Pese a la dureza de sus palabras, Figueroa aclaró que sus comentarios son completamente objetivos y no tiene intención de perjudicar a ninguno de los involucrados, sino que es algo que ella como televidente ha podido presenciar.

“Perdón que se los diga, porque aparte él me cae perfecto; a ella la he tratado menos, pero también me cae muy bien. Me encanta la pareja que hacen, pero es que es evidente que ya no se llevan bien”, explicó Martha, quien reveló que llegó a estas conclusiones al ver la forma en que se llevan cuando están en pantalla.

Internautas respaldan las versiones de una presunta crisis entre la pareja

La periodista no es la primera en dar su opinión sobre el tema, ya que anteriormente internautas y seguidores de la familia Derbez han hecho comentarios relacionados sobre la supuesta hostilidad que se percibe entre ambos artistas.

De acuerdo con estas versiones, la convivencia de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en la última temporada de su reality ha dejado expuestos algunos desacuerdos de pareja. Dichos conflictos estarían motivados en los constantes “reproches” de la cantante a su esposo, ya sea por las cosas que dice o por ciertas actitudes que tiene.

Hasta el momento, ni Eugenio ni Alessandra se han pronunciado respecto a estos rumores que involucran directamente a su vida íntima, mientras que en redes siguen sus interacciones habituales.