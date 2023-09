Eugenia Cauduro se despide de su hijo: Vuela alto con esas alas grandes

Eugenia Cauduro compartió una emotiva foto para despedirse de su hijo, Patricio.

Eugenia Cauduro, de 55 años, está en una de sus mejores etapas de su vida tanto en lo personal como en lo profesional, luego de haber compartido que bajó 20 kilos tras una dura lucha.

“Ha sido un proceso difícil en el que se viven altibajos de todo tipo, de muchos colores, pero lo logré en el momento en el que realmente tomé conciencia. De repente bajé muy rápido unos 18 o 20 kilos, y esos últimos 15 que me faltan me están costando”.

“En algún momento sí recurrí a ese tipo de pastillas (para bajar de peso), que fueron las que me llevaron a tener un efecto de rebote, pero esta vez no fue así. Tampoco me hice un bypass gástrico, sólo fueron cambios de hábitos: comer a mis horas, comer despacio, tomar más agua, dormir más, llevar el cuerpo, la mente y mi estado de ánimo a un estado de mayor relajación. El estrés engorda, el estrés genera una hormona llamada cortisol”, nos compartió la querida actriz en entrevista exclusiva hace unos meses.

La actriz de producciones como ‘Tormenta en el paraíso’, ‘Teresa’, ‘Abismo de pasión’, entre otras, conmovió las redes al tener que despedirse de su hijo Patricio, de 19 años, porque se va de México para seguir con sus sueños de manera independiente en Inglaterra.

“A donde vayas mi corazón te acompaña. Que seas muy feliz mi amor. Vuela alto con esas alas grandes y fuertes que se entrenaron durante 19 años. La vida te espera, buen viaje”, escribió la exmodelo mexicana junto a una emotiva imagen con su hijo, fruto de la relación que tuvo con su esposo Enrique Morán.