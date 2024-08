Este fue el curioso conflicto que desató la ‘rivalidad’ entre Mariana Echeverría y Mariazel: todos los detalles

Las diversas controversias de Mariana Echeverría en La casa de los famosos México

No cabe duda de que las actitudes y comentarios de Mariana Echeverría en la casa más famosa de México, calificados como “groseros” por gran parte de la audiencia, también han generado una intensa curiosidad por la vida y el pasado de esta conductora que no ha dejado de acaparar las tendencias desde que entró al reality show.

Mariana Echeverría y su conflictivo carácter le han ganado enemigos tanto adentro como afuera de La casa de los famosos México ; sin embargo, muchas personas no se mostraron sorprendidas ante el verdadero carácter de la presentadora ya que en el pasado éste la metió en aprietos con Mariazel, ¡duraron mucho tiempo con una terrible incomodidad cada que coincidían en algún lugar!

¿QUÉ PASÓ ENTRE MARIAZEL Y MARIANA ECHEVERRÍA?

En medio de las acusaciones que enfrenta Mariana Echeverría por presunto hostigamiento en contra de Briggitte Bozzo, en redes sociales se revivió una entrevista que le ofreció Mariazel a Yordi Rosado hace varios meses y en donde confirmó que la actitud de su colega no es nada nuevo.

“Había una rencilla de ‘esto me molestó', pero poquito a poco se fue alivianando”

A decir de Mariazel, ella duró mucho tiempo enemistada con Mariana Echeverría debido a un incómodo momento que ambas protagonizaron cuando trabajaban para televisoras diferentes y les tocó cubrir un partido de futbol que desató la discusión entre ellas.

“Nos empezamos a calentar, empezamos a molestar, a picar, a decir: ‘No me toques, ni que fueras Messi’ ”, recordó Mariazel, quien aunque reconoció que el conflicto no escaló más allá, sí repercutió mucho en su relación, sobre todo cuando a ambas les tocó trabajar en Me caigo de risa.