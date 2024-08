¿Estaba borracho? Humberto Zurita reveló los detalles del VIDEO viral y cómo reaccionó Stephanie Salas

Humberto Zurita aceptó que sí estaba algo mareado cuando fue captado en un perturbador video

Los rumores acerca del supuesto alcoholismo de Humberto Zurita llegaron a un nivel preocupante, por lo que el actor decidió dejar el humor y la ironía a un lado para hablar con total seriedad del escándalo que se desató luego de una extraña grabación en donde él aparece tambaleándose en la calle.

Como te contamos en TVyNovelas, la salud mental de Humberto Zurita se convirtió en un intenso tema de debate luego de que el famoso fuera sorprendido deambulando por la calle en plena madrugada; de hecho, en el video se aprecia cómo dos personas tuvieron que ayudarle al actor a levantarse luego de que cayera al suelo.

¿QUÉ DIJO HUMBERTO ZURITA SOBRE SU PREOCUPANTE VIDEO?

En un principio, Humberto Zurita publicó unos divertidos videos en sus historias de Instagram para demostrar que estaba mejor que nunca ; sin embargo, en una entrevista reciente que el actor sostuvo con el programa Al Rojo Vivo, aceptó que esa noche sí se había pasado de copas en una reunión y sí necesitó que alguien lo sostuviera.

“Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor”

“Me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decir a él: ‘Creo que ando medio... agárrame porque me siento medio tomado’ ”, relató el famoso, quien negó de nueva cuenta que tenga problemas de dinero debido a una estratosférica deuda.

¿Humberto Zurita se deprimió tras la muerte de su esposa, Christian Bach? Aunque el intérprete reconoció que esta pérdida fue un duro golpe para él, esto no significa que se haya vuelto alcohólico:

“Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor, yo no tengo ese carácter”, dijo el actor de manera contundente ante los rumores de que su salud mental peligra.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE STEPHANIE SALAS?

Por otro lado, Humberto Zurita se sinceró acerca de la reacción que tuvo su pareja, Stephanie Salas , al enterarse del escándalo, y es que como el actor lo reveló, él mismo se encargó de comunicarle que se había vuelto viral por un video alarmante.

“Le dije: ‘Mira lo que me sacaron’, pero eso yo ya se lo había contado”, expresó Zurita, quien confirmó de esta manera que Stephanie lo tomó todo con calma, ya que entre ella y él hay una excelente comunicación.