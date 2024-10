Esta celebridad reveló que convivió con el cadáver de su hijo durante dos meses: la impactante historia

Una popular cantante

Para los fanáticos del rock no fue desconocido que la hija de una de las principales figuras de este género tuvo una vida marcada por la tragedia que concluyó en enero del 2023, cuando la cantante murió a los 54 años debido a complicaciones de una cirugía.

Sin embargo, en esta ocasión la vida de esta celebridad que tuvo que cargar con el peso de tener uno de los apellidos más reconocidos del mundo fue vista con otros ojos debido a que, en su libro de memorias que pronto saldrá a la venta, se ventiló la perturbadora decisión que tomó la intérprete cuando su hijo murió , ¡se negaba a separarse de él!

¿QUÉ CANTANTE CONSERVÓ EL CUERPO DE SU HIJO EN SU CASA DURANTE DOS MESES ANTES DE SEPULTARLO?

Estamos hablando de Lisa Marie Presley, la hija única de Elvis Presley y Priscilla Beaulieu que, aunque se lanzó como cantante, nunca pudo superar del todo la serie de tragedias que marcaron su vida y que comenzaron con el inesperado fallecimiento del “Rey del Rock” en 1977 a sus 42 años de edad.

“Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa”

Aunque Lisa Marie falleció en el 2023, fue hasta ahora que su nueva autobriografía From Here to the Great Unknown saldrá a la luz luego de que su hija, Riley Keough, terminara el texto basada en las grabaciones que dejó su madre y en las entrevistas que le realizó a otros miembros de la familia Presley.

Ahora, sabemos que Lisa Marie Presley sufrió hasta el extremo con la segunda gran pérdida de su vida: el fallecimiento de su único hijo, Benjamin Keough, quien murió los 27 años en el 2020 en circunstancias desconocidas y cuyos restos, confirmó Riley Keough, ella se negó a abandonar, por lo que los mantuvo en su casa a lo largo de dos meses hasta que finalmente se despidió de él.

“Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa, así que ella lo mantuvo en nuestra casa durante un tiempo sobre hielo seco (…) para mi madre era muy importante tener tiempo suficiente para despedirse de él”, se lee en un extracto de la autobiografía de Lisa Marie Presley que no tardó en viralizarse.

“En el estado de California no existe ninguna ley que obligue a enterrar a alguien inmediatamente”, aclaró Riley Keough, quien explicó que el cadáver de su hermano permaneció a una baja temperatura en un dormitorio construido en el mismo terreno de su casa, aunque algo apartado de ella, hasta que por fin fue sepultado en Graceland.

Como ves, el libro From Here to the Great Unknown nos mostrará varios aspectos hasta ahora desconocidos de Lisa Marie Presley y, aunque varias personas calificaron este episodio de “perturbador”, otros defendieron la actuación de la hija de Elvis ya que siempre conservó los restos de su hijo en buen estado hasta su funeral.