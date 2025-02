Un famoso comediante reveló que se quedó ciego por una negligencia: ¡los doctores pensaron que estaba muerto!

Alexis Renato Arroyo Mendoza, mejor conocido como “Ojitos de huevo” dejó a un lado las bromas y chistes para hablar acerca de un tema sumamente profesional: el incidente por el que perdió la vista de manera irreversible. Y es que si bien esto no ha sido un impedimento para que triunfe en el mundo de la comedia, sí tiene claro que, en otras circunstancias, todo pudo haberse evitado, principalmente porque habría sido algo que se detonó a raíz de un error clínico que marcó su destino.

‘Ojitos de Huevo’ explicó cómo fue la negligencia por el que se quedó ciego

Durante una sincera charla con Yordi Rosado, el standupero conocido como “Ojitos de huevo” se sinceró sobre distintos aspectos de su vida antes de que la fama llegara. Uno de los pasajes más importantes en su historia, sería precisamente su nacimiento, pues fue aquí cuando las cosas cambiaron de manera imprevista, provocándole un severo daño por el que más tarde se confirmó que perdió la vista totalmente.

“Yo nací de seis meses, fui un bebé prematuro. Mi mamá tuvo un virus que se llama toxoplasmosis, que adquirió por un taco de carnitas de mala calidad. Después, todo el embarazo tuvo hemorragias, hasta que se adelantó el parto. Cuando la llevaron de emergencia, creyeron que yo era un aborto, pero no, resultó que venía vivo”, explicó el cómico.

“Ojitos de huevo” se convirtió en uno de los comediantes más famosos del momento Facebook

Después de que lo pusieron a salvo, habría ocurrido esta terrible negligencia, pues por no brindarle los cuidados necesarios al ser un bebé tan frágil por todo lo que pasó durante la gestación, su sentido de la vista quedó completamente obsoleto. “Me llevaron a la incubadora y no me taparon los ojos. Y en realidad te tienen que poner una como manguera de oxígeno para que puedas respirar siendo un bebé, porque mis retinas también eran muy débiles, y se me desprendieron”, apuntó “Ojitos de huevo”, que con el paso de los años, aprendió a usar a su favor lo que otros verían como una “debilidad” e hizo de esta característica su sello personal para conquistar los escenarios.

¿Quién es ‘Ojitos de huevo’?

Alexis Renato Arroyo Mendoza es un standupero, comediante y actor mexicano, nacido y criado en Querétaro. Actualmente, tiene 30 años y ha logrado destacar en la industria del entretenimiento con sus actos en vivo y proyectos en paralelo, como “Ojitos de huevo”, serie de Netflix que lleva el mismo nombre que usa como seudónimo, donde compartió créditos con personalidades como Alfonso Borbolla y Ana de la Reguera.