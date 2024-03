Espinoza Paz apuntó contra las posibles sospechosas del robo de su celular: ‘Juzguen ustedes’

Espinoza Paz brindó más detalles de la desaparición de su celular a sus seguidores luego de que denunciara el hecho, aunque sin dar mayores datos; ahora, hasta apuntó a las posibles personas sospechosas del hurto.

En un primer momento, el cantante de banda y norteño había reportado que el celular que desapareció era de la marca Samsung; sin embargo, poco después corrigió la información y aclaró que se trataba de un iPhone.

Sobre la recompensa, Espinoza Paz también ahondó del tema en sus stories de Instagram: “25 mil pesos de recompensa para quien encuentre mi teléfono. Gracias mi gente de Tapachula, estaré atento”, escribió el famoso.

ESPINOZA PAZ DA MÁS DETALLES DEL ROBO DE SU CELULAR, ¿DE QUIÉN SOSPECHA?

Fue en un reciente video publicado en su cuenta de Instagram que Espinoza Paz brindó nueva información sobre el robo de su celular.

“Entonces juzguen ustedes, ¿dónde está mi teléfono? ¿Será que lo tomó la chica que limpió la habitación?”

El cantante aseguró, contundente, que aunque en un inicio pensó que el teléfono se había perdido, ahora se mostró convencido de que fue un hurto debido a que la última vez que vio el aparato fue en una habitación del hotel en Tapachula, Chiapas, donde se alojaba.

“Yo me salí de la habitación 1109 del Holiday Inn como a las 3:30. A las 6:00 más o menos yo me di cuenta que mi teléfono se había quedado en la habitación. Entonces la última aparición de mi teléfono fue a las 5:47 en el Hollyday Inn. De ahí desapareció, luego como que lo apagaron”, expresó el famoso , quien aseguró que en su teléfono había información y documentos sensibles, por lo que le urge recuperarlo.

¿Quién pudo haberse robado el celular de Espinoza Paz? El cantante aseguró que sospecha de las empleadas de limpieza del hotel.

“Yo marqué como a las 6:00 o 6:20 más o menos a preguntar por el teléfono, pero no me supieron dar respuesta. Entonces juzguen ustedes, ¿dónde está mi teléfono? ¿Será que lo tomó la chica que limpió la habitación? No sé”, concluyó el famoso.