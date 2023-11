Esmeralda Pimentel reveló que un primo abusó de ella cuando era niña. ¡La familia le pidió callar!

Lo calló muchos años, pero ahora decidió hablar y contar que ella lamentablemente también forma de las terribles estadísticas de mujeres que fueron abusadas cuando eran niñas por sus propios familiares.

Esmeralda Pimentel fue quien decidió confesarle al público, ahora como adulta, como un primo abusó de ella cuando era una pequeña. Lo peor de su revelación fue que cuando se lo dijo a su familia, sólo le pidieron callarlo.

La protagonista de telenovelas y de películas, de 34 años, contó como nunca antes detalles íntimos que no se atrevía a expresar abiertamente.

Fue en el podcast, El rincón de los errores, en el que la famosa contó detalles de unas de las veces en la que su propio primo abusó de ella.

“Yo me acuerdo, por ejemplo, de una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba consciente de que me estaban tocando, entonces como este miedo de ‘¿quién va a ser cuando abra los ojos?’, abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita ‘mi primo me hizo esto’, y mi abuelita me dijo ‘cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó’”, contó.

“Esme” Pimentel aseguró que esos hechos le han motivado a hablar con sus sobrinos para que no permitan este tipo de hechos y a denunciarlos en caso de que ocurran.

“Les digo a mis sobrinos ‘cultiven su rebeldía, cuestionen el sistema. Tú sé dueño de tus propios conceptos en la vida’”, expresó.