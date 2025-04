Erika Buenfil tiene todo listo para cuando muera, ¡y reveló quiénes se quedarán con su fortuna!

Erika Buenfil tiene todo preparado para cuando llegue el día de su muerte, junto con el testamento que incluye toda su fortuna.

En una charla con los medios de comunicación, la famosa actriz mexicana reaccionó a la reciente muerte del productor Memo del Bosque, tras una larga lucha contra el cáncer. Fue así como subrayó que es importante dejar todo listo para cuando ocurra esta situación, aunque no le gusta hablar sobre eso.

La ex pareja de Ernesto Zedillo Jr. contó que ella ya habló de este tema con Nicolás Buenfil, su único hijo, y confirmó que él será el heredero universal de su patrimonio.

“Lo hablo a veces con Nicolás; no le gusta. Pero sí, porque yo no tengo a nadie más. Entonces, por fortuna, le va a tocar a él tomar las decisiones y no, porque él solito es fuerte”.

Asimismo, dejó claro que ella arregló todo sobre su testamento desde que su mamá estaba delicada de salud y miró cómo ella tenía miedo de hacerlo, así que lo hicieron juntas. “Yo lo tengo resuelto desde hace mucho tiempo”, dijo la actriz de 61 años.

Pero eso no fue todo. Erika, la llamada “Reina del TikTok” , admitió que le da miedo morir y dejar solo a su hijo.

Erika Buenfil ha salido a la defensa de su hijo Nicolás Buenfil en varias ocasiones. (Instagram @nico.buenfil)

“Yo quiero que suceda (la muerte) cuando él esté un poquito más grande y, de preferencia, ya realizado, con pareja. (...) Es el egoísmo de uno”.

¿Cuál es la última voluntad de Erika Buenfil?

Erika Buenfil bromeó sobre cómo le gustaría que la despidieran el día de su muerte. Dijo a la prensa que le encantaría que hubiera mariachi y que no se hiciera revuelo sobre su partida.

“No he pensado en nada de eso. Que me toque la banda y los tambores, no, ni que me anden paseando por toda la ciudad, ni ceremonias, ni misas por aquí, ni misas por allá. No me gusta el escándalo”, aclaró.

¿De cuánto es la fortuna de Erika Buenfil?

Erika Buenfil tiene una carrera de más de 45 años, en donde ha sido protagonista de varias producciones, y también ha participado como personaje secundario en proyectos como “Amores Verdaderos” (2012), “Mañana es para siempre” (2008), “Vida Robada” (1991), “Mar de amor” (2009) y más recientemente “Bienvenidos a la familia” (2025) con Netflix.

Además, cuenta con una gran comunidad en TikTok, la red social que le salvó la carrera durante la pandemia y en donde también recibe dinero por patrocinios.

Según el portal Ella Online, la famosa ha logrado acumular una fortuna de más de 5 millones de dólares.

NO TE PIERDAS: