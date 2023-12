Equipo de trabajo de Ricardo Arjona aclara si el cantante si retira o no…

Tremendo alboroto generó el cantante Ricardo Arjona el pasado 10 de diciembre cuando se despidió de sus fanáticos después de una larga gira debido a problemas de salud que lo mantenían en estado delicado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de Dime que no compartió un extenso comunicado en el que se despedía del público luego de su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, de Santiago, Chile.

“Gracias por hace tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, es parte de lo que escribió Arjona en su texto.

Sin embargo, aunque la noticia de su “retiro” hizo mucho eco, ahora es su equipo trabajo el que aclara lo que ocurre con el artista.

“Ricardo Arjona no se retira. No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso”, señalaron en un comunicado enviado a la agencia de noticias EFE.

En septiembre, su mismo personal reveló que Arjona había acudido al hospital para mejorar su condición. “Fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso pero los resultados no fueron suficientes por lo que necesitará unas semanas más de recuperación”, dijeron en ese entonces.