Emiliano reprocha indiferencia a Pepe Aguilar: “un vato quiere el amor de su padre”

“Nunca me contestaba, de vez en cuando, cada semana y media”.

Pepe Aguilar no se queda callado, aunque esto signifique revelar asuntos íntimos que puedan herir a los miembros de su familia, en este caso a su hijo mayor, Emiliano. En una entrevista que otorgó a Pepe Garza en su podcast ‘Pepe’s Office’, indicó que si no tienen contacto es porque el joven no lo quiere cerca.

“Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere, no me ha hablado en dos años, no conozco a mis nietas, es más, no sabía que tenía otra nieta, ahorita me acabó de enterar, pero yo siempre estoy echándole porras al cabr*n”, dijo el cantante.

Estas palabras hicieron enojar a Emiliano, no sólo porque, dice, son mentiras, sino también porque habló de más. El rapero eligió sus redes sociales para desmentir a su padre y afirmar que si se alejó fue porque sintió que Pepe no le prestaba ninguna atención.

Reconoció que ha marcado distancia con el intérprete de ‘Miedo’ no por falta de cariño o interés, sino que fue una decisión que la indiferencia lo orillaron a tomar.

“Acabo de ver la entrevista de mi papá y, la neta, ya estoy harto de que diga que soy yo el que no lo busco, te voy a refrescar la memoria apá, les voy a decir a todos la verdadera razón por la que no hablamos; por más rayado que yo esté, por más cosas malas que yo he hecho en la vida o, más rudo que he aparentado ser, siempre un vato quiere el amor de su padre, yo trabajaba en construcción, en plomería, y yo grababa todo lo que hacía y se lo mandaba a mi papá, es más, todas las mañanas, le mandaba ´Buenos días, papá, te quiero mucho´, nunca me contestaba, de vez en cuando, cada semana y media”, relató.

Al no recibir respuestas de Pepe, Emiliano prefirió mantener su estabilidad mental y dejar de buscarlo, según explicó.

Y añadió: “un día dije, ‘¿sabes qué?, mejor no le voy a decir nada, porque es mucho mejor, yo estar bien mentalmente, en vez de estarle mandando mensaje, tras mensaje, que no me conteste’, la neta sí duele esa madre, gachamente”.

Visiblemente enojado también expuso su molestia porque Pepe habló de su nieta, pues Emiliano no quiere que se hable de ella, y por la misma razón no había dado a conocer que ya es padre de otra pequeña.