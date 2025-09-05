Suscríbete
El pasado musical de Carmen Treviño, ex esposa de Pepe Aguilar; su carrera se truncó por problemas maritales

Pocos recuerdan que Carmen llegó incluso a aparecer dos veces en “Siempre en domingo”, el programa de variedades de Televisa más popular de esa época

September 04, 2025 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar madre.jpg

Carmen Treviño y su hijo Emiliano

Instagram

Un mensaje de Instagram de Emiliano Aguilar despertó la curiosidad de sus seguidores por saber qué tan cierto es que su madre, Carmen Treviño, pudo ser una gran cantante en la década de los 80.

“Si no creen que es una ching... escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa te quiero ´ama, gracias por ser la única persona que me aguantó”, publicó Emiliano cuando el pleito con su papá apenas comenzaba.
El mensaje era una clara respuesta a la versión de Pepe Aguilar, su padre, quien aseguró que Carmen Treviño se fue de la casa con Emiliano sin avisarle pero, además, que también se llevó los muebles y el automóvil.
“Tuve que empezar de cero”, dijo Pepe en una entrevista con Paty Chapoy.

La cantante que pudo ser y no fue

Carmen Treviño tiene tres álbumes publicados entre 1988 y 1993. Los tres se pueden escuchar en Spotify: “Historias”, “Carmen Treviño” y “Mejor que nunca” . Tiene 9 mil oyentes mensuales y los dos primeros son covers de canciones pop de esos años, mientras que el último es con mariachi.

“Es el descubrimiento del año”, dice Ceci Dover, una coach vocal que suele hacer videos para analizar a cantantes famosos y populares.

Sus videos, que llegan a tener 1 millón de visualizaciones en promedio, frecuentemente se hacen virales.
En esta ocasión, Dover hizo caso a la petición de Emiliano e hizo un análisis técnico de Carmen a partir de dos presentaciones que tuvo en el programa de televisión “Siempre en Domingo” y una canción de Spotify.

“Tiene una voz preciosa”, exclama Ceci Dover luego de escuchar una parte en la que hace un “forte con voz plena”.

Y coincidió con Emiliano Aguilar en su diagnóstico de que, de no ser por los problemas maritales que tuvo con Pepe Aguilar, Carmen Treviño hubiera sido una cantante popular y exitosa en esos años que estuvieron marcados por mujeres exitosas como Yuri y Lupita D’Alessio.

“Es una pena que por cuestiones de la vida haya tenido que dejar la música. Sin duda nos perdimos de una gran cantante en los 80".

Carmen Treviño se separó de Pepe Aguilar en 1993, mismo año en el que está fechado el último de sus álbumes. De acuerdo con Emiliano, desde ese momento ella decidió retirarse de la música para criarlo a él, ya que durante casi un lustro, “fue padre y madre a la vez”.

Emiliano Aguilar PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
