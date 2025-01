Adiós buena relación: Emiliano Aguilar reveló detalles de su polémico vínculo con Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

¡ Emiliano Aguilar rompió el silencio sobre su relación con su papá, Pepe Aguilar y sus hermanos ! El hijo mayor de la Dinastía sorprendió al revelar detalles sobre el fracturado vínculo que tienen a través de una sincera declaración.

“La gente realmente piensa que yo me la paso con ellos. Hay raza que piensa que esto es un complot, mercadotecnia mía y de mi papá. Yo estoy bien orgullosos de decir esto: ‘me la ando rifando solo’”, contó en una charla para el canal de YouTube de Gusgri.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Pepe Aguilar y Ángela Aguilar?

José Emiliano dejó al descubierto las tensiones y desacuerdos que han marcado su vínculo con ellos, dejando a muchos preguntándose qué ocurrió dentro de una familia aparentemente unida.

Si bien a nivel emocional todo parece estar bien, su distanciamiento ha sido marcado por el apoyo que don Pepe no le dio a su primogénito. “Antes mi papá y yo, se podía decir que teníamos una relación más cercana, no distante, pero no nos vemos tan seguido”.

Emiliano Aguilar dijo que “ya no tiene de otra” sobre las críticas en su contra por su tensa relación con Pepe Aguilar. (YouTube Double G)

El hermano de Ángela Aguilar confesó que solo se reúne con su familia “cuando se puede”, y la última vez que lo vio de frente fue hace muchísimo tiempo.

“Tengo 2 años que no hablo directamente con mi papá”, confesó.

Aunque para muchos esto podría significar que la relación entre la familia Aguilar está rota, Emiliano cree que cada quien está haciendo lo que le corresponde y con lo que puede, incluso el cantante de “Por mujeres como tú”.

“No es una mala persona, está tratando de hacer lo mejor que puede con la situación que se le está presentando (...) siento que yo tengo otra mentalidad, ellos (sus hermanos) la tienen que vivir un poquito más. También son mis hermanos y los quiero”, finalizó.