¡Ella es Diana Puente, la hermana peruana de Anahí!

Anahí sorprendió al público al revelar, durante su reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, que tiene una hermana de nacionalidad peruana y que incluso, la mujer participó, hace 40 años, en el Miss Perú, cuando ella aún no había nacido.

Según la cantante, su padre, Enrique Puente, se casó en el país suramericano, donde tuvo una hija, pero luego del divorcio se regresó a México y es cuando conoce a la madre de la recordada Mía Colucci.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la que nació mi hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo”, dijo la rubia en la plática con el periodista, acotando que su pariente fue reina de belleza y que radicada en su país, donde RBD fue un fenómeno.

Anahí y su hermana Diana Instagram

Se dice que en el 2006, cuando RBD visitó Perú en medio de su gira de conciertos, Anahí se reencontró con su hermana junto a su papá y Marichelo.

Aparentemente, desde entonces no ha habido un acercamiento presencial entre ambas. Diana tiene 57 años en la actualidad y vive en Lima. En 1983 representó a Loreto en el máximo concurso de belleza de su país y aunque no ganó, fue reconocida como el rostro más hermoso, consiguiendo así una serie de contratos, entre ellos con una marca de lencería.

La otra hermana de Anahí es Marichelo, quien inició su carrera en el programa Chiquilladas y luego participó en varias telenovelas. Estuvo en algunas obras de teatro y series, pero desde 2015 está alejada de la actuación, aunque se le ha visto muy cerca de Anahí en el Soy rebelde tour.