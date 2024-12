Elizabeth Gutiérrez ignoró el nuevo romance de William Levy y posó con un atrevido ‘vestido de la venganza’

A poco más de seis meses de que se hiciera oficial su separación, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han decidido seguir adelante. Al menos este sería el propósito del cubano, quien estaría viviendo un tórrido romance con Emilia Dides, lo que terminaría de comprobar que para él, lo que vivió junto a la madre de sus hijos ya es un capítulo cerrado.

No así, parece que esto no es algo que le quite el sueño a la actriz, pues desde hace ya varias semanas que decidió “darle carpetazo” a toda la polémica que trajo consigo esta ruptura. De modo que, contrario a lo que se esperaba, lejos de tener alguna reacción visceral ante la noticia, optó por presumir lo bien que le sentó la soltería.

Elizabeth Gutiérrez hipnotizó a México con un sensual vestido

A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth Gutiérrez compartió un poco sobre cómo ha sido su estancia en México, país al que habría viajado por cuestiones profesionales. “Hola desde México, lindo y querido”, escribió la también presentadora en este post que llamó la atención por un detalle en específico.

Esto ya que para cientos de sus fieles admiradores, resultó evidente que la protagonista de “El rostro de Analía” lleva tiempo centrándose en su bienestar, y esto es algo que ya comenzó a notarse en su apariencia física. Y es que si bien siempre ha sido una mujer sumamente bella, ahora mismo desprendería una energía de vitalidad que la hace lucir mucho más atractiva.

Elizabeth Gutiérrez robó suspiros durante su reciente visita a México Instagram

Además, un detalle que causó furor, fue la elección que hizo para su look, pues posó con un elegante vestido negro con escote de corazón, el cual estaría pensado para aclarar que lo que haga su expareja ya no es algo que le preocupe.

Lo anterior debido a que hubo quienes aseguraron, esta pieza es muy parecida al “vestido de la venganza” que utilizó Lady Di el día que el rey Carlos III anunció públicamente su relación con Camila Parker Bowles, convirtiéndose así en un símbolo de “empoderamiento” ante el desamor, y ha sido replicado por otras celebridades al momento de pasar por situaciones críticas en el plano personal.