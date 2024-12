Pepe Aguilar salió en defensa de Ángela Aguilar y el honor de su familia tras escándalo con Christian Nodal: VIDEO

Ángela Aguilar se convirtió en una de las celebridades más polémicas de este 2024, en especial desde que hizo oficial su romance y posterior boda con Christian Nodal. A partir de este momento, la joven despertó gran indignación entre buena parte del público, situaciones en las que Pepe Aguilar la ha acompañado fielmente.

Si bien este comportamiento es completamente natural viniendo de un padre, hay quienes consideran que su afán por protegerla está volviéndose exagerado, al grado de que ya sería evidente que él mismo se encarga de hacer el control de daños. Ante esta polémica, el propio cantante se decidió a hablar y por primera vez enfrentó las versiones de que los recientes proyectos de su hija son en realidad acuerdos que él mismo le consiguió.

Pepe Aguilar publicó un contundente VIDEO para desmentir rumores sobre su familia

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar compartió cuál es la postura que tiene ante varios de los escándalos que actualmente persiguen a su familia.

“Estoy viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy sí les voy a responder. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad”, empezó el discurso del intérprete de “Se te olvidó", quien también desmintió que haya demandado a Ryan Castro por sacar una canción burlándose de la esposa de Christian Nodal.

Pepe Aguilar reveló si pagó para ‘limpiar la imagen’ de Ángela Aguilar tras escándalo con Christian Nodal

Por otra parte, el artista también explicó que es falso que vaya a dejar de presentarse en México como se aseguró en días pasados y, finalmente, respondió la tan anhelada pregunta respecto a si está invirtiendo su fortuna en campañas pensadas para que Ángela Aguilar recupere el cariño de la audiencia.

“No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque oye, que me tengan en tan alta estima y que piensen que tengo tanta lana y tanto poder, gracias carnales, muchas gracias, pero la verdad es que no, no va por ahí", puntualizó Pepe Aguilar, aseverando que no movió sus influencias para que Ángela Aguilar protagonizara importantes eventos después de su pelea con Cazzu, entre las que destacó su polémico nombramiento como “Mujer del año” por una revista que reconoció su trayectoria como representante fememina de la industria.