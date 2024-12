“Ella quería tumbarlo": Revelan que pleitos en Chisme no Like llevaban años

Después de semanas de especulaciones, ya se supo que Javier Ceriani quedó fuera del programa de YouTube “Chisme no Like”, pues el argentino confirmó que su nuevo proyecto será en su canal de YouTube, mientras Elisa Beristain guarda silencio.

Y aunque ellos ventilaban chismes de los famosos, cuando se trató de su caso propio han sido muy discretos y todavía no se sabe la versión oficial de su ruptura.

Sin embargo, un excolaborador decidió romper el silencio y ventilar la guerra de egos que existía entre Elisa y Javier. Se trata de Arturo Oriak, quien actualmente participa en ‘Sin Lisonja’, el programa de YouTube de Alex Kaffie.

Arturo trabajó en Chisme no Like y fue testigo de lo que ocurría: “Los dos tienen el ego bastante grande, las peleas llevaban años, ellos en todas las reuniones y charlas era un agarrón del chongo. Quien más hacía berrinche era Elisa Beristain”.

“Elisa es una mujer que no le gusta hacer equipo, no le gusta que la sobrepasen, entonces la chispa de Javier a Elisa le perturbaba y le hacía hervir la sangre que lo único que quería era tumbarlo”.

“A Javier le costaba mucho separarse de Chisme no Like. Él siempre se ha llamado el águila pero pareciera que se las cortaron por el poder que tenía Elisa sobre él lo hacía callar, agachar la cabeza”, reveló Oriak.

Según el excolaborador de Chisme no Like, fue Javier Ceriani quien renunció al programa: “Ahora que él ha decidido, porque tengo entendido que él tomó la decisión de alejarse y ya no aguantar lo que pasaba en el programa, que era un ego grandísimo de Elisa Beristain”.

Javier Ceriani prometió contar la verdad

Si bien no fue explícito sobre si fue despedido o renunció a Chisme no Like, Javier Ceriani lanzó un comunicado en el que dejó claro que su prioridad será su propio canal de YouTube, tras renacer como un águila.

“Mi amor por la verdad, la justicia y el entretenimiento son el motor que me impulsa a dejar esta montaña. Con valentía y profundo amor por ustedes, mi público, que han sido mi viento bajo las alas durante seis años inolvidables, les grito con la emoción de una BOMBA: ¡Gracias!”.

Ceriani asegura que su nueva cima es su propio canal de YouTube, y en Instagram anotó: “Muy pronto la verdad”. “Vuelvo más Ceriani que nunca y que caiga... quien tenga que caer”, amenazó el argentino.