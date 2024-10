El UPFront 2025 de TelevisaUnivision: ¡Una noche llena de estrellas y emociones en Televisa San Ángel!

Bajo el concepto de INCONTENIBLE, el UPFront 2025 de TelevisaUnivision, se trató de una tardeada espectacular en las instalaciones de Televisa San Ángel. Ahí se presentaron los proyectos, telenovelas y programas más importantes que llegarán a nuestras pantallas el próximo año. Y como siempre, TV y Novelas estuvo codeándose con los famosos y por supuesto, escuchando a Bruno Mars.

Pero no solo fue su show lo que hizo de esta noche algo inolvidable, sino todo lo que sucedió alrededor. Actores, directivos y amigos de la industria se reunieron para celebrar lo que está por venir en 2025, y créanme, ¡se viene con todo!

Desde que llegamos, el ambiente era vibrante, lleno de emoción y con una energía que solo se puede sentir cuando se reúne la alfombra roja, en un solo lugar. Fue una noche para reencontrarnos con viejos amigos, con esos actores y actrices que han marcado historia en nuestras telenovelas, y también para conocer las nuevas propuestas que sin duda seguirán cautivando a todo México y a Latinoamérica.

Entre los primeros en llegar, vimos a Wendy Guevara quien siempre deslumbra con su elegancia y carisma. Esta vez, llegó acompañada de Nicola Porcella ¡Se veía guapísima y muy feliz!

Otra gran estrella que no podía faltar fue Brandon Peniche, quien nos confesó que está listo para un año lleno de retos. Platicamos brevemente y nos adelantó que viene con una telenovela que promete ser uno de los grandes éxitos del próximo año. Siempre amable y dispuesto a compartir con su público, no dejó de sonreír para las cámaras.

Bruno Mars: El rey del espectáculo

La sorpresa de la noche fue, sin duda, el espectacular concierto de Bruno Mars. Desde el primer momento en que subió al escenario, la energía cambió. Su presencia es magnética y, claro, ¡qué voz! Todos, desde los directivos de TelevisaUnivision hasta los actores más destacados, no pudieron evitar moverse al ritmo de sus canciones. Fue un show íntimo, pero lleno de poder, que nos recordó por qué es uno de los mejores del mundo.

Mauricio Lobato

El futuro del entretenimiento: TelevisaUnivision está listo para 2025

Pero, claro, el Upfront 2025 no fue solo un concierto. Este evento tiene como objetivo presentar lo que viene para TelevisaUnivision en el próximo año, y las expectativas están por los cielos. Emilio Azcárraga Jean dio la bienvenida al nuevo CEO, Daniel Alegre, quien compartió la visión de la empresa y cómo seguirán liderando el mercado de contenido en español. Y, ¡ojo! Esto no es solo palabras, porque los números hablan por sí mismos. 7 de cada 10 mexicanos consumen sus contenidos cada semana, lo que los convierte en el medio #1 de habla hispana.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando se presentaron los nuevos proyectos. Si eres fan de las telenovelas, prepárate, porque el 2025 viene cargado. ¿Te imaginas el regreso de clásicos como El Chavo y El Chapulín Colorado? Pero eso no es todo, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya está en marcha, ¡y promete ser más intensa que nunca!

Los mejores del medio reunidos en una sola noche

Lo mejor del Upfront no solo fue el contenido, sino ver a todas esas caras conocidas que amamos. Desde los protagonistas de nuestras telenovelas favoritas hasta los nuevos talentos que están conquistando el público. Galilea Montijo radiante como siempre, se robó más de una mirada, mientras que Cassandra Sánchez Navarro demostró que el estilo y la elegancia nunca pasan de moda. Pero no fueron los únicos: los grandes productores, directivos y amigos de la industria estaban ahí, disfrutando de una noche que no solo se trataba de negocio, sino de amistad y colaboración.

Mauricio Lobato

La sala estaba llena de conversaciones emocionadas, brindis por lo que vendrá y, sobre todo, un ambiente de celebración por el futuro del entretenimiento. TelevisaUnivision no solo presentó números y proyectos, presentó una visión: seguir siendo los líderes en contenido para todos los gustos y edades.

Un evento que marcará la historia del entretenimiento

Lo que quedó claro en el Upfront 2025 es que TelevisaUnivision sigue siendo la casa de los grandes talentos y del mejor entretenimiento. Ya sea en televisión abierta o en su plataforma de streaming ViX, que por cierto, es el servicio gratuito #1 en español, este 2025 promete traernos más de lo que nos gusta: dramas, emociones y, por supuesto, mucha diversión.

No cabe duda de que este evento fue el mejor lugar para estar. Desde el impresionante escenario giratorio hasta las estrellas del espectáculo, el Upfront 2025 fue una noche de lujo, estilo y talento. ¿Y qué mejor manera de cerrar el evento que con un brindis entre amigos y colegas, recordando lo mucho que nos espera el próximo año?

Así que prepárate, porque TelevisaUnivision viene con todo en 2025, y nosotros en TV y Novelas estaremos aquí para contarte cada detalle. ¡No te lo pierdas!