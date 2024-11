Murió una famosa top model y los mensajes te rompen el corazón: ‘Adiós hermosa niña’

El mundo de la moda está de luto luego de que se conociera la inesperada muerte de la modelo internacional de 46 años. En medio del dolor por la repentina partida de la famosa top model, sus seres más allegados inundaron las redes sociales con impactantes mensajes.

Lo que se sabe hasta ahora es que la muerte de la modelo fue inesperada y, a juzgar por las reacciones de sus amigos y colegas en redes sociales, resultó una gran pérdida para quienes la conocían, en especial por el gran corazón que tenía la modelo en su círculo más íntimo.

¿Quién es la modelo que murió en extrañas condiciones?

Se trata de la modelo Georgina Cooper, una destacada supermodelo británica que cautivó al público durante la icónica era de “Cool Britannia” en los años 90.

Murió modelo británica. Instagram Jade Parfitt.

La famosa top model era reconocida por su belleza, humor y autenticidad, su partida provocó una ola de conmovedores homenajes de amigos y colegas del mundo de la moda.

Uno de los mensajes más fuertes fue el de la modelo Jade Parfitt quien subió a su instagram la frase en su honor: ‘Adiós hermosa niña... Se fue demasiado pronto‘.

Murió Georgina Cooper Instagram Jade Parfitt

La época dorada de Georgina Cooper

La carrera de Georgina Cooper despegó a principios de los años 90, cuando su madre la inscribió en el concurso Elite Look of the Year a los 13 años, lo que la llevó rápidamente al estrellato.

Cooper apareció en portadas de revistas de moda como The Face y en las páginas de American Vogue, convirtiéndose en una figura central del movimiento cultural que celebraba la música, el arte y la moda británica.

Modelo británica murió a sus 46 años. Instagram Jade Parfitt.

La modelo británica, Cooper, recordaba esta época como un tiempo donde “era muy cool ser uno mismo”, informó el diario The Sun.

Sentidos homenajes de amigos y la comunidad de la moda

Jade Parfitt se mostró muy afligida tras conocer la muerte de su amiga y en su mensaje decía de una forma más profunda: ‘’Estoy devastadoa por compartir la noticia del fallecimiento de George. Una de las amigas más divertidas y traviesas, y más hermosas, todos queríamos pasar un rato con George detrás del escenario’

La modelo Erin O’Connor también compartió su pesar, describiendo a Georgina como “un ser humano increíblemente amable y cariñoso”.

Nueva vida en la maternidad y la hospitalidad

Georgina reveló en el 2018 que ser madre transformó su vida, llevándola a cambiar el modelaje por una carrera en el sector de la hospitalidad.

Georgina Cooper en The Face Intagram.

En su momento, en la entrevista con Cultural Omnivore, Georgina Cooper dijo que, ‘Después de tener a mi hijo, simplemente no podía soportar dejarlo solo y quería estar allí para él‘.

Sus amigos y familiares la recuerdan como una mujer sencilla, amable, sincera, empática y solidaria, mucho más allá del éxito y la fama que consiguió arriba de las pasarelas y los estudios fotográficos.

Amigos abrieron una donación mundial para que todas las personas que así lo deseen puedan entrar y donar dinero para Sonny, el hijo pequeño que dejó la modelo.

‘Para honrar a esta mujer fabulosa y a su hermoso hijo Sonny, Mish y yo pensamos en crear un fondo para que Sonny tenga algo de dinero que pueda usar como quiera‘, dice parte de la donación.