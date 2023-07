El tormentoso noviazgo de Alessandra Rosaldo con Ernesto D’Alessio

Alessandra Rosaldo y Ernesto D’Alessio iniciaron su noviazgo en el 2000.

Fue gracias a Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, que en ese entonces era el representante artístico de Lupita D’Alessio, que comenzó a darse un acercamiento con Ernesto D’Alessio, pero fue hasta que ambos coincidieron en la telenovela DKDA, sueños de juventud, que el amor surgió entre ambos.

Todo iba miel sobre hojuelas, pero con el paso del tiempo comenzó a complicarse su relación, durando sólo cinco años.

“Sí hubo tormento en algunos momentos porque yo también lo traía conmigo. Todo era un drama, era: ‘Te amo, pero te odio’... Lloraba y luego era feliz, como que un ratito de mi vida fui una gran ‘drama queen’ y él lo trae también en la sangre. Fue una relación bonita, pero fue tormentosa la verdad. Ambos éramos de carácter fuerte, de temperamento... No fui diagnosticada con depresión, fue una etapa difícil, me sentí como un poco acosada, no fuimos la pareja maravillosa, la pareja del año, sientes que todo mundo te observa, que todo mundo te juzga”.

Alessandra señaló que nunca planearon casarse, ya que no se veían juntos para toda la vida.

“En el fondo siempre supe que no íbamos a llegar a eso. El matrimonio entre Ernesto y yo jamás fue una posibilidad, ni una plática seria. Ernesto es una gran persona, un gran hombre con quien viví un amor importante, pero yo creo que ninguno de los dos nos veíamos juntos para siempre”, expresó para el programa ‘No lo cuentes’.

La cantante también recordó que Lupita D’Alessio no estaba de acuerdo con que estuviera saliendo con su hijo.

“Al principio hubo ahí como que ella no estuvo muy de acuerdo con la relación, pero eso luego luego se limpió, se hizo a un lado y siempre tuve una muy bonita relación con Lupita”.

Tiempo después de su ruptura, Alessandra y Ernesto siguieron sus caminos cada quien por su lado para formar una familia, con Eugenio Derbez y Charito Ruiz (con quien también terminó su relación recientemente tras 16 años de matrimonio), respectivamente.

En octubre de 2022, los cantantes volvieron a verse en el reencuentro de DKDA, terminando así con las especulaciones respecto a que habían terminado mal su noviazgo.