Él tenía 28 y ella 14: Así fue la historia de Pedro Infante con Lupita Torrentera

Sin que se conozcan las causas de su fallecimiento, Lupita Torrentera es noticia porque desafortunadamente murió a los 93 años.

Su hija Lupita Infante confirmo la noticia en redes sociales la mañana de este viernes 25 de abril de 2025.

“Con profundo dolor y tristeza, hacemos de su conocimiento el sensible fallecimiento de la actriz y bailarina Lupita Torrentera”, se lee en el comunicado sobre la reconocida actriz del Cine de Oro y bailarina que fue uno de los grandes amores de Pedro Infante.

¿Cómo fue la historia de amor de Pedro Infante y Lupita Torrentera?

La historia de Lupita Torrentera, quien participó en películas como “Historias de un gran amor”, “Un ingeniero en la capital” y “Los miserables”, estuvo marcada por la relación que tuvo con Pedro Infante, con quien procreó tres hijos.

Se conocieron en la década de los años 40 cuando ella era menor de edad, pero una estrella del entretenimiento. Su romance secreto comenzó cuando ella tenía 14 años y él 28, casado con María Luisa León.

Lupita no sabía que Pedro estaba casado con María Luisa León, así que tuvieron a Graciela (quien murió cuando tenía un año de edad por poliomelitis anterior aguda). También tuvieron a Pedro Infante Torrentera, quien nació en 1950 y murió en 2009, a causa de suicidio.

Su tercera hija es Lupita Infante Torrentera, quien es prueba del amor intenso entre sus padres, quienes se separaron cuando Lupita supo de la existencia de otra mujer.

“Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella dos tres veces, le dije ‘dígale a Pedro que baje o lo bajo'; bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía, que era una señora. Le dije ‘ya me cansé de ser señora’ y ahorita vamos a terminar nuestra relación”, relató Lupita en Historias Engarzadas de TV Azteca.