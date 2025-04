AriGameplays se lanza como cantante y desata un intenso debate en redes: VIDEO

La famosa streamer mexicana Abril Abdamari Garza Alonso, más conocida como AriGameplays, ha dado un giro inesperado a su carrera al debutar como cantante bajo el nombre artístico de Aria Bela con su primer sencillo titulado ‘Pilates’. El tema se lanzó este 22 de abril y de inmediato generó una ola de reacciones en redes sociales, desde elogios, hasta durísimas críticas.

Desde las primeras horas del lanzamiento de su canción, AriGameplays se volvió tendencia en plataformas como X, donde usuarios han mantenido un acalorado debate. Además, a menos de 24 horas de su estreno, el videoclip es número 1 en tendencias en YouTube.

“Mi abuela estaba en un coma profundo de 10 años y se levantó solo para apagarme el celular. Gracias Ari salvaste a mi abuela”; “No sé entiende ni p*ta m*dre lo que dice la letra con tanto efecto que tiene”; “Gracias Ari, me pondré esta canción de alarma para levantarme 10 minutos antes y tener que apagarla para no escucharla”; “Tienes talento, solo hay que descubrir en qué”; “Quien le haya trabajado la voz a AriGameplays merece que lo despidan y que nunca lo contraten”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, también hay algunos fans que han disfrutado de esta nueva faceta de la influencer y señalan que su canción se parece a otros populares temas de famosas como Kenia Os.

“Jamás pensé ver a Arigameplays de cantante y mucho menos pensé que le quedará así de bien”; “Qué forzado el hate que le tiran a AriGameplays. Ya solo lo hacen por m*mones porque la neta su canción está genial. Muy pop, tipo Kenia Os, con un estilo visual súper hermoso. Me encantó. Ari se ve preciosa y suena preciosa”; “Ari demostrando que no importa lo que haga, siempre hará rabiar a los marchitos. Te amamos reina”, “Todo clean todo bonitoooooo ahhhh hermosa!!!”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

¿De qué trata ‘Pilates’?

AriGameplays, una de las 150 personas más seguidas en TikTok con más de 25 millones, la segunda mujer más seguida en el mundo en Twitch y la número 23 general, admite que este fue su sueño desde niña.

“Me entró la idea en la cabeza y la verdad no quería quedarme sin cumplir un sueño, desde chiquita fui muy ‘showgirl’ fui de cantar, de bailar, de disfrutar de la música y yo decía: ‘pues ya estoy sintiendo cosas padres’ (buenas o bonitas)”, dijo en entrevista con EFE.

“Estoy contentísima, estoy feliz porque es una canción que me pone de buen humor, es una canción que tiene mucho ‘girl power’ (poder femenino), que eso es súper importante hoy en día transmitirlo, de sentirse bien con una misma”, añadió.

A pesar de las críticas, Aria Bela se mantiene firme en su visión. La letra de ‘Pilates’ busca conectar con una audiencia joven que valora la autoestima y el autocuidado. La canción no solo es un reflejo de su evolución personal, sino también un intento de inspirar a sus más de millones de seguidores en redes sociales a abrazar sus propias transformaciones.

Letra de ‘Pilates’ de AriGameplays

“Hace tiempo algún cabrón dañó su corazón / Uhhh La la / Dijo a la verg* el amor, 100mil años atrás / Por eso ahora está / En su era pilates, lululemon girlie, matcha latte / la baby es una clean girl de 10 a 10 / Verano en Ibiza, en el Yate, en su era Pilates”.

“Kinda Lolita, que anda solita, tu favorita Ra- Ra / 3 margaritas, una diablita, i be like RAKATA - TA / En mi baddie era, traigo double G en la cartera / Hablan de mi, let them stare ah / Soy la original, la verdadera”.

“Le dicen: Uh, de nada sirve si ya no estas tu / Como la chica de la bikini azul / Y se le ve por debajo el tattoo / En su era PIlates, lululemon girlie, matcha lattes / La baby es una clean girl de 10 a 10 / Verano en Ibiza en el yate, en su era Pilates”.

