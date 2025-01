El polémico video de Pepe Aguilar con un contundente mensaje: ‘No fueron invitados’

El cantante Pepe Aguilar reapareció este sábado en sus redes sociales con un polémico video que podría despertar el enojo de millones de seguidores y en especial, al fandom de Cazzu. ¿Por qué? Seguí leyendo y te lo explico todo.

Hacía varios días que Pape Aguilar se había llamado al silencio y se había dedicado a promocionar su trabajo y su música, bueno, este fin de semana el papá de Ángela Aguilar hizo un alto en camino y preparó un momento ranchero en su finca, pero, fiel a su estilo, su ‘inocente’ posteo vino con pullas.

Celebración de fin de año de Pepe Aguilar Instagram

El video polémico de Pepe Aguilar

El cantante regional mexicano se armó una barbacoa o asado en su finca, en el video se pueden ver varias costillas gigantes de redes dando vueltas en la parrilla, junto al video, Pepe Aguilar lanzó un polémico comentario.

‘Esto no es comida, es un poema de grasa y carbón. ¡Provecho!’, dijo el cantante seguido de una acotación que podría tener destinatarios puntuales. ‘Mis amigos veganos no fueron invitados en esta ocasión’, cerró Pepe Aguilar en su publicación.

Pepe Aguilar en asado Instagram

¿A quién podría ir dirigida esta indirecta?

Entre las personas que no son del agrado de Pepe Aguilar, por conocimiento público, está Cazzu. ¿Y qué conexión hay entre Cazzu y este posteo? que la trapera argentina es vegetariana, no come carne, e inclusive, ha declarado que tampoco come comida chatarra o grasosa.

La ex de Christian Nodal, actual yerno oficial de Pepe Aguilar, suele vestirse con productos veganos, pues en su equipo de trabajo hay mucha gente que no come carne y se ha ido acostumbrando y aprendiendo sobre esta filosofía de alimentación saludable libre de animales.