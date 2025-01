Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, sufrió un intento de asesinato en frente de su hijo Apolo: ‘Me ahorcó’

Como si se tratara de una narración de ‘Mujeres asesinas’, Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, denunció ante la prensa que fue víctima de un intento de asesinato por parte de una mujer que la quiso ahorcar delante de su hijo.

Las palabras de Mayela Laguna fueron compartidas en el programa ‘Siéntese Quién Pueda’ y fue el periodista Alex Rodríguez quien detalló lo sucedido. Como marco a investigar, es importante resaltar que este ataque se da luego de que se confirmara que su hijo Apolo, no era hijo Luis Enrique Guzmán, lo que hizo que Mayela Laguna abandonara CDMX para radicar en Cuernavaca donde actualmente se dedica a ser vendedora ambulante.

Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, tiene antecedentes de consumo de sustancias. (Instagram @mayela_laguna @luisenriquegp)

Mayela Laguna denuncia y narra la agresión

‘Se echó encima, me tiró, me ahorcó con todas las uñas’, dice la expareja de Luis Enrique Guzmán en su video. La agresión, según dice la víctima, se dio delante de su hijo Apolo, y lo que más le entristece, son las palabras de agresión contra el pequeño de 5 años.

‘Me ha insultado horrible en frente de mi hijo. Como un minuto me estuvo ahorcando. No me siento muy bien, me duele una costilla. Le dijo a mi hijo una cosa muy fea que comenzó con ba (bastardo). No me gusta decirlo porque no lo es’, dijo la mamá de Apolo Alejandro Guzmán.

El tierno video de Apolo luego de la agresión

Según la fuente, Apolo intentó defenderla como todo un ‘hombrecito’. Mi hijo empezó a gritar impresionante y ahí fue cuando ella se fue corriendo, ella.

Apolo, hijo de Mayela Leguna

Hace solo unas horas, Mayela Laguna subió un video en el que muestra a su pequeño Apolo disfrutando del tobogán de la piscina y acompañó el video dejando en claro que ya está todo en orden: ‘Estamos bien’, aseguró la ex de Luis Enrique Guzmán.