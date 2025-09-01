Christian Nodal se suma al pleito de Emiliano con los Aguilar... Y queda peor

En días recientes explotó un pleito familiar entre los Aguilar. ‘Gordo’, el perro, tiene una cuenta de Instagram donde publicaron una imagen a forma de burla para Emiliano, quien había levantado la voz para defender a su mamá de una entrevista de su padre, Pepe.

Emiliano Aguilar acusó que recibía tratos diferentes a comparación de sus hermanos, y se mostró firme para desenmascarar a su padre. Así que en la cuenta del perro publicaron la foto, pero luego la borraron: era una imagen de la mascota con un escenario idéntico al que Emiliano utilizó para uno de sus videos.

El perro ‘Gordo’, de Pepe Aguilar, apareció con un fondo similar al que Emiliano ha utilizado en sus videos. Instagram

La burla no fue bien tomada por el público, y fue tal el escarnio, que prefirieron borrar la foto del perfil que cuenta con 128 mil seguidores, mientras Emiliano cuestionó: "¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Qué pinches pocos huevos. Definitivamente somos de diferente madera”.

Pasaron las horas y, desde la misma cuenta del perro, se publicó un comunicado para admitir la burla, pero también para deslindar a Pepe de la publicación, pues justificaron que fue su equipo de redes sociales. Asimismo, admitieron que “fue de mal gusto”.

Christian Nodal se subió al pleito... ¿Qué le dijo a Emiliano?

Vía mensaje privado en Instagram, al parecer, Christian Nodal le escribió a Emiliano:

“Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan. Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar tus éxitos, hablen por ti, no la puta parodia que tienes en redes”.

“P... mantenido treintón. Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria”, anotó el cantante.

¿Qué respondió Emiliano Aguilar públicamente?

Al compartir el mensaje que Nodal le habría mandado por privado, Emiliano expuso la captura de pantalla y anotó:

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos (emoji de huevo). Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te deja, perro”.

“PD. Me la pelas Nodalito, y aparentemente le debes un chingo de feria a la gente; sin la gente no somos nada, deberías recordar eso de vez en cuando”, escribió Emiliano.