El multitudinario homenaje a Liam Payne en CDMX: FOTOS

Desde que el pasado 16 de octubre se confirmó el inesperado fallecimiento de Liam Payne en un hotel de Argentina, las condolencias y eventos para recordar al cantante no han dejado de surgir en todas partes del mundo; por supuesto, México no podía quedarse atrás debido a que el país cuenta con una sólida base de fans de One Direction.

En esta ocasión, el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México fue el sitio elegido por la fanaticada para recordar a Liam Payne y darle el último adiós en una ceremonia llena de flores, velas, fotos, y, por supuesto mucha música, ¡toma nota que hay más homenajes para el exintegrante de One Direction este fin de semana!

TE RECOMENDAMOS:

¿CÓMO FUE EL HOMENAJE DE LIAM PAYNE EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN DE CDMX?

La noche de este 17 de octubre, y luego de una convocatoria publicada en la cuenta de X @fanprojectscdmx, los fans de Liam Payne y One Direction se dieron cita en el Monumento a la Revolución para recordar la trayectoria del cantante de una forma original.

Algunos fans se pusieron a llorar ante el recuerdo de Liam Payne. X/@fanprojectscdmx

El piso y las paredes del lugar pronto lucieron repletos de flores, cartas, mensajes, veladoras y cientos de fotografías; asimismo, en cierto momento del homenaje, los asistentes encendieron las linternas de sus celulares y se unieron para cantar algunas de las canciones más icónicas de One Direction bañados en llanto.

El homenaje de Liam Payne en CDMX estuvo lleno de emociones. X/@fanprojectscdmx

Música y anécdotas sobre sus encuentros con Liam Payne formaron parte de la conversación de los fans, quienes disfrutaron así de un momento de compañía para darle el último adiós a su ídolo.

Fans cantaron AMOR ETERNO en el homenaje de Liam esta noche 🕊️✨ pic.twitter.com/mtjEsz6X7j — FAN PROJECTS CDMX (@fanprojectscdmx) October 18, 2024

¿CUÁNDO SERÁN LOS PRÓXIMOS HOMENAJE PARA LIAM PAYNE EN CDMX?

De acuerdo con la cuenta FAN PROJECTS CDMX, las personas que deseen unirse a los homenajes a Liam Payne en el Monumento a la Revolución contarán con tres fechas para hacerlo:

Viernes 18 de octubre a las 4:00 de la tarde

Sábado 19 de octubre a las 6:00 de la tarde

Domingo 20 de octubre a las 12:00 de la tarde