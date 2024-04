El esposo de ‘Muñequita Milly’ se quebró al hablar del bebé que quedó en la orfandad tras la muerte de la cantante

La joven artista peruana, quien estaba encaminada a convertirse en toda una celebridad en el mundo de la música y cuyo verdadero nombre era Flor Sheiza Quispe, falleció este 3 de abril luego de sufrir un severo cuadro de septicemia generado por una lipoescultura que se realizó.

Como te informamos en TVyNovelas, “Muñequita Milly” acudió con el cirujano plástico conocido como Dr. Víctor Fong a finales de marzo para someterse a la intervención quirúrgica. Tras la cirugía, la famosa se sintió mal y acudió de nuevo al médico; fue operada de nuevo, pero desarrolló un cuadro de septicemia que finalmente le arrebató la vida.

El esposo de la artista, Wilfredo Quispe, con quien la cantante tuvo un pequeño hijo de un año y cuatro meses, se unió a las airadas peticiones de justicia, al tiempo que habló entre lágrimas sobre el niño que ahora crecerá sin conocer a su madre.

"¿QUÉ LE VOY A DECIR CUANDO SEA MÁS GRANDE?”

Wilfredo Quispe, el esposo de “ Muñequita Milly ”, habló en una entrevista reciente sobre esta dolorosa pérdida y, acompañado por el hermano de la cantante, se unió a los llamados para exigir justicia, al tiempo que habló sobre el dolor que este deceso le causará al pequeño hijo que ambos tuvieron en común.

“No lo va a ver crecer, no va a ver a su madre, ¿qué le voy a decir cuando sea más grande?”

“Mi hijo está aquí, en Lima, en San Juan de Miraflores. No lo va a ver crecer, no va a ver a su madre, ¿qué le voy a decir cuando sea más grande? Murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”, expresó Wilfredo en medio del llanto.

¿DE QUÉ MURIÓ “MUÑEQUITA MILLY”?

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el padre de la cantante, “Muñequita Milly” falleció tras sufrir una septicemia generalizada luego de que el llamado Dr. Víctor Fong le practicara una lipoescultura de manera errónea.

“Al día siguiente, 28 de marzo del 2024, su hija sintió fuertes dolores estomacales debido a que el Dr. Fong, en dicha operación, negligentemente, le perforó el intestino, lo cual le provocó una septicemia generalizada”, se lee en el documento.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del Dr. Víctor Fong, quien no ha respondido a los señalamientos en su contra y abandonó la clínica donde trabaja en medio de un impresionante dispositivo de seguridad.