El esposo de Kimberly ‘la más preciosa’ la acusa de infidelidad y anuncia su separación: “No hay vuelta de hoja”

Kimberly ‘la más preciosa’ está envuelta en polémica, pues en redes sociales circula un video donde su esposo, Óscar Barajas, acusa a la influencer de serle infiel y asegura que ya no viven juntos.

La pareja ha estado en el ojo del huracán desde que comenzaron su relación, pues los fans de la integrante de ‘Las Perdidas’ aseguran que él solo la usa para tener fama y dinero, además, algunas amigas de la influencer culpan a su esposo del distanciamiento que existe entre ellas.

Kimberly ‘la más preciosa’ y Óscar Barajas se casaron en diciembre de 2023, sin embargo, casi de inmediato empezaron a surgir los conflictos entre ellos.

Óscar Barajas acusa a Kimberly ‘la más preciosa’ de infidelidad

A través de un video en redes sociales, Óscar Barajas aseguró que ya no vive con Kimberly Irene, esto luego de haberla encarado por sus presuntas infidelidades.

“Pues yo ya no vivo con Kimberly a partir del día de hoy y el motivo es que… no es que hable mal de ella, pero les voy a platicar lo que pasó, realmente ella ha estado con más personas y pues le saqué en cara, básicamente, conversaciones, audios, todo. Pues a mí me entristeció, me agüito, me enojé, lloré y pues ni modo, la vida sigue, muchos van a decir ‘otra vez’, no, amigos, esto es definitivo, no hay vuelta de hoja. Realmente conozcan a las personas, no crean que por solamente ver los videos a través de una pantalla, no, las personas son cule***”, dijo Óscar Barajas en el clip.

Sin embargo, algunos internautas señalaron que esto es viejo, mientras otros celebran que Kimberly ‘la más preciosa’ por fin se va a “deshacer” de su esposo, el cual, muchos aseguran, ha sido su perdición.

“Eso fue hace bien harto”; “Kimberly, a dónde vamos a festejar este logro, felicidades”; “Ojalá y sea la definitiva, felicidades Kimberly, vuelve a surgir”; “El billete te hará regresar, guerrero”; “A poco no’más tú puedes engañarla”; “Mañana ya están juntos y transmitiendo”; “Mañana regresan”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Kimberly ‘la más preciosa’ no ha confirmado ni desmentido esta información.

La tensa relación entre Kimberly ‘la más preciosa’ y Óscar Barajas

Poco después de haberse casado, la pareja tuvo una fuerte discusión en una transmisión en vivo. Aunque algunas personas creyeron que era una estrategia para conseguir más seguidores, sus amigas destaparon una presunta infidelidad de Óscar Barajas mostrando fotografías en las que se le ve con otra mujer.

Además, las amigas de Kimberly Irene confirmaron su distanciamiento con la influencer debido a la mala relación que tiene con su esposo, y señalaron que le pidieron no casarse con él debido a su mala actitud.

Pero no es la única transmisión en vivo donde se han peleado, ha ocurrido en varias ocasiones, la última fue cuando visitaron la Feria de León 2025. En este video, Óscar Barajas reveló que Kimberly sí lo mantiene económicamente cuando no tiene trabajo, además, ‘La Perdida’ se molestó porque su esposo quisiera lanzarse como influencer.