Filtran una FOTO del esposo de Kimberly ‘La Más Preciosa’ besando a otra mujer: ¿ya se separaron?

Kimberly Irene, más conocida como “La Más Preciosa”, está en medio de un nuevo escándalo: ¡filtraron una supuesta foto de su esposo, Óscar Barajas, besándose con otra mujer! Esto podría ser el inicio de una inminente ruptura entre la polémica pareja.

La filtración ocurrió en TikTok. Fue Evelin “La Mamita Hernández” quien lo exhibió al mostrar las supuestas historias que publicó en Instagram y que sus fans recuperaron. Entonces, fue cuando explotó en contra del esposo de Kimberly de “Las Preciosas”.

“¿Esto fue para causar celos? ¿Hasta darte un beso en la boca con otra persona? Esto tú lo publicaste y mis seguidoras se encargaron de mandármelo a mí”, sentenció la influencer y amiga de Wendy Guevara. Y luego agregó: “Yo, desde el principio le dije a Kimberly, déjalo ese cabr** no te quiere”.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la supuesta infidelidad del esposo de Kimberly “La Más Viral”?

El polémico caso llegó hasta los oídos de Wendy Guevara y rápidamente contestó en uno de sus lives lo que ella sabía.

“La verdad, a mí no me interesa mucho el tema de él (Óscar Barajas), a mí me interesa el tema de Kimberly. (…) Son sus cosas, sus problemas, ella los tiene que arreglar. Yo voy a estar como su amiga. Si ella quiere platicar, yo estoy dispuesta a platicar con ella”.

Wendy aclaró que, a pesar de la distancia entre “Las Perdidas”, incluida a Paola Suárez, ella las apoya y las quiere. Y dejó claro que “eso es cosa de ellos”.

Te recordamos que, desde que se comprometieron, Kimberly Irene y su esposo, Óscar Barajas, han generado polémica por su relación, en donde muestran sus peleas y discusiones; aunque prometieron cambiar y mejorar por el bien de su matrimonio, las situaciones han persistido.

Hasta ahora, “La Más Preciosa” no se ha pronunciado sobre su pleito con Óscar Barajas, a pesar de que el caso lleva varios días en tendencia y que suele realizar videos en vivo en su canal de YouTube.

Por su parte, Óscar se burló del video de Evelyn, diciendo que “ahora resulta que por su culpa abren a Kimberly”, pero no tocó el tema de la supuesta infidelidad.