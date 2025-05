El emotivo agradecimiento de Christian Nodal a su madre: “Me mantuvo real”

Christian Nodal está pasando por un excelente momento profesional y personal: desde nueva música y su casamiento con Ángela Aguilar, todo parece brillar en la vida de “el Forajido”. En este contexto, aprovechó para dedicarle unas cálidas palabras a su mamá Cristy en la previa del Día de las Madres.

En declaraciones con Sale el Sol, el intérprete de “X Perro” sostuvo: “Mi mamá es la persona que me ha dado toda la fuerza heredada que tengo en mí. ¿Por qué? Porque es una persona que ha pasado por tantas adversidades, se ha caído, se ha levantado, y siempre ha visto por su familia y especialmente, por sus hijos”.

Y agregó: “Mi mamá siempre se mantuvo real y firme en el sentido de educación y valores”.

En esta línea, también reflexionó sobre su pasado y como el impulso de su mamá lo ayudó a salir adelante. “Yo me siento feliz de que ella se sienta orgullosa. Creo que es el orgullo más grande que uno también puede tener como hijo en la cuestión familiar”.

“El poder devolver todo el amor que nos dan, todo el tiempo que nos dedican, todo lo que batallan por nosotros. Yo les he hecho pasar muchos corajes, tristezas, dolores y demás. Y el devolverle eso, para mí, es lo más bonito”, cerró.

¿Quién es la mamá de Christian Nodal?

Christian Nodal junto a sus padres en La Voz México Redes Sociales

Más conocida como Cristy Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez, es la madre del músico de regional mexicano y ganador de tres Latin Grammy.

La mujer nació en Guadalajara, Jalisco y tuvo un papel muy importante en la vida y carrera profesional de Christian. En los comienzos de la carrera del exintegrante de La Voz Mexico, Cristy fue su representante y mánager en diferentes ocasiones.

Su simpatía y la lealtad para con su hijo la hizo convertirse toda una estrella en las redes sociales, con más de 855 mil seguidores de Instagram. A través de su plataforma, no solo comparte los triunfos y los logros de su hijo, sino reflexiones, looks y momentos personales divertidos y amorosos.

Ángela Aguilar exigió ser llamada de otra forma: ‘Señora González’

Ángela Aguilar se convirtió de nueva cuenta en blanco de críticas luego de que se viralizara en TikTok una entrevista en la que la joven pidió ser llamada “Señora González” ya que ahora es una mujer casada.

Aguilar aceptó en una entrevista reciente que, aunque ya es una mujer casada, mucha gente aún la llama “Angelita” o “señorita”, por lo que se tomó algunos minutos para dejar bien clara su situación sentimental, un gesto que fue calificado como “exagerado” por parte de los internautas.

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí, que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ‘Angelita’ (…) a veces cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto: ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”, se escucha en el audio viral de TikTok.