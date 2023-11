El drama del hijo de Talina Fernández: entre sus problemas de salud y la destrucción de la casa de su madre

Talina Fernández murió el pasado 28 de junio a los 78 años, y a pesar de que han pasado casi cinco meses del fallecimiento, tal parece que a sus hijos les sigue “lloviendo sobre mojado”.

Caso especial es el de Gerardo Patricio, el hijo menor de la comunicadora , quien está pasando por un delicado momento de salud, y es que padece de una arritmia cardíaca que requiere de una urgente cirugía; sin embargo, lamentablemente no cuenta con seguro médico ni dinero para realizarse el procedimiento.

Por si esto fuera poco, el paso del huracán “Otis” en Acapulco no hizo sino aumentar las penalidades de los hermanos Levy, pues la casa de la conductora quedó destrozada por este fenómeno natural que arrasó con las costas de Guerrero, por lo que venderla se hizo imposible, acabando con uno de los principales planes de los hijos de Talina .

En exclusiva para TVyNovelas, en una entrevista que puedes leer completa en la edición de esta semana, los hermanos Levy nos contaron un poco sobre la delicada situación por la que atraviesan, así como el estado de salud de Patricio.

"¡ESTOY MUY MAL!": PATRICIO LEVY VIVE UN AUTÉNTICO CALVARIO

Como te informamos hace unas semanas en TVyNovelas, tanto Patricio como Coco Levy habían organizado un bazar para vender las pertenencias de Talina Fernández y así recaudar los fondos que tanto necesita “Pato”, y aunque la iniciativa tuvo éxito, todavía falta mucho dinero:

“Yo estoy mal, grave, me internaron en el hospital porque mi corazón está fallando. Muchas personas me dijeron que cuando perdíamos a un ser que amamos mucho se nos rompe el corazón, y eso es lo que me sucedió a mí, literalmente”, declaró Patricio, quien además nos detalló sobre su padecimiento:

“Lo que debo hacer es tener cuidado, portarme bien y aguantar hasta que tenga la lana para operarme, porque no tengo dinero, mi mami se murió con unas deudas, no muy grandes, pero tenemos deudas de las casas que hay que pagar; se nos fue el matriarcado, la jefa, el pilar de la familia”, lamentó Patricio.

“LAMENTABLEMENTE NO QUEDÓ NADA": NARRAN LA DESTRUCCIÓN DE LA CASA DE TALINA FERNÁNDEZ

La principal esperanza de los hermanos Levy era vender la casa que Talina Fernández adquirió en Acapulco; sin embargo, el paso del huracán “Otis” dejó la vivienda con pérdida total:

“Lamentablemente no quedó nada, es obra negra. Nosotros pensábamos venderla, pero ahorita hay que reconstruirla porque se quedaron los cimientos nada más. Había muebles, cosas de mi mami, y el huracán arrasó con los cuartos, rompió los vidrios, excusados, se llevó los colchones volando, acabó con los ventiladores, las pantallas, las regaderas, los mosaicos...”, lamentó Patricio, quien mientras reúne los fondos para su cirugía, libra una batalla para perder peso y que así el procedimiento sea exitoso:

“Necesito bajar muchísimo de peso porque estoy cargando mucha agua, mi corazón no está bombeando bien la sangre a donde debe ir, y lo que tengo es líquido; lo que tienen que hacer es que mi corazón vuelva a andar correctamente y así elimino el exceso de peso”, detalló.