“El doctor me dijo que me estaba muriendo” Pato Levy, hijo de Talina Fernández

Pato Levy no solo ha tenido que batallar con el luto de haber perdido a su madre, Talina Fernández, sino que también desde entonces libra una lucha fuerte con su salud que se ha visto empeorada en los últimos días.

En entrevista con el programa Ventaneando, el hermano de Coco Levy reveló que tuve que acudir de emergencia a un hospital porque sus síntomas de salud no mejoran.

“El corazón está fallando, es una cosa integral en donde como falla el corazón, tengo como 60 litros de agua reteniendo, entonces toda esa agua empuja a todos los órganos y me duele todo”, aseguró.

Pato admitió que no la está pasando nada bien y que tuvo que recorrer varios centros de salud para poder ser atendido.

“Me tienen que ver los pulmones, me tienen que ver el hígado, me tienen que ver el corazón, entonces pues aquí en cardiología ya no me pueden recibir. He venido cinco días seguidos, no me pueden recibir”, dijo.

Además comentó que el doctor que lo atendió fue muy sincero al decirle la gravedad en la que está su salud.

“Me refirieron a otro hospital de gobierno, que también tengo carnet, gracias a Dios, que es el de nutrición, el Zubirán, y el doctor medio güey ‘¿de verdad te estas muriendo?”, confesó.

Levy además pidió a todos los seguidores de Talina Fernández que vean los videos de su canal de YouTube para que pueda seguir generando ingresos porque admitió que también tiene crisis financiera.

A finales del 2023, realizó un bazar de venta de algunos objetos de Talina Fernández, para recabar dinero y ser distribuido entre sus herederos.