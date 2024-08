El divertido gesto de Sabine Moussier que dejó en claro su apoyo al Team Mar de La Casa de los Famosos México

Sabine Moussier, quien se convirtió la semana pasada en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

La villana de telenovelas no logró obtener el apoyo del público para llegar a la final y, aunque ya salió del reality , ha demostrado en los últimos días que, al menos para ella, el juego no ha terminado e, incluso, no dudó en expresar la simpatía que siente ahora por el Team Mar.

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué canción viral bailó Sabine Moussier en un divertido video de TikTok y por qué sus seguidores ya no confiaron en este gesto? Esta es la grabación que dividió los comentarios en redes sociales.

LA CANCIÓN DE BRENDA BEZARES CON LA QUE SABINE MOUSSIER APOYÓ AL CUARTO MAR

A través de su cuenta oficial de TikTok, Sabine Moussier subió un divertido video bailando la canción Demasiado fuerte de Brenda Bezares , la cual se viralizó en los últimos días debido a que la pieza se consolidó como un apoyo para los miembros del Cuarto Mar, ¡y cómo no, si Mario Bezares forma parte de él!

Como si la canción y el contagioso baile no fueran suficientes, Sabine Moussier le echó “más leña al fuego” con un mensaje que desató el debate entre sus seguidores: “Pudo haber sido lindo. Con todo #teammar”.

Es importante recordar que, en su momento, Sabine Moussier tuvo una oportunidad de oro para pertenecer al Team Mar que desaprovechó; debido a ello, ahora que la villana de telenovelas le expresó su apoyo al enemigo las críticas no tardaron en llegar ya que cambió de opinión demasiado tarde, aunque muchos celebraron que la actriz ya haya abierto los ojos por fin.