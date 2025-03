¿'Murió’ Felicia Garza? Reportan que Felipe Gil ya no quiere seguir como mujer

Músico y ganador del OTI, Felipe Gil había cumplido su sueño de vivir acorde a su identidad de género, pues se convirtió en la mujer llamada Felicia.

Fue en septiembre de 2014 cuando se presentó como Felicia Garza, una mujer transgénero, que puso el tema de la comunidad trans sobre la mesa; opiniones iban y venían, pero la compositora parecía estar feliz.

Sin embargo, este 2025 parece que la situación cambió. El periodista Max Lumbia publicó en su canal de YouTube que Felicia habría muerto.

El periodista señaló: “Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más, le dije: '¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido”.

“No sabemos por qué motivo, Felicia Garza, de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil, pero en este momento, falleció simbólicamente Felicia Garza, para darle nuevamente un renacer a Felipe Gil”, dijo Max Lumbia.

El YouTube argentino señaló que posiblemente Felicia decidió dar un paso atrás luego de los conflictos familiares que le trajo su transición. Hay que recordar que no tuvo el apoyo de su familia entera.

“La gran pregunta es qué llevó a Felicia Garza a morir de alguna manera para que vuelva a renacer Felipe Gil, ¿habrá sido que quiere recomponer el vínculo con esa expareja?, ¿habrá sido el dolor que le causó la indiferencia de su hija y quizá tal vez hasta el maltrato de la hija porque se había convertido en Felicia, que se dio por vencido, y se volvió a convertir en Felipe Gil?”, señaló Lumbia.

“Lo único que les puedo decir que más allá que sea Felicia o Felipe, vi un ser humano maravilloso”, remató Max Lumbia.

Hasta el momento no hay una declaración oficial de Felicia Garza, quien alcanzó la fama como cantante y compositor, como Felipe Gil.

¿Qué se sabía de Felipe Gil?

Vivió en Nueva York hasta la edad de 13 años, y desde que radicó en México se comportó como un hombre muy masculino, al practicar deportes y destacar por su personalidad. Sus padres fueron grandes artistas: su mamá fue la actriz Eva Garza, y su padre el compositor Felipe “El Charro” Gil.

Ya como Felipe Gil, alcanzó la floria al ganar la OTI como compositor, con temas como “La Felicidad”. Sorprendió a todos porque a sus 74 años, decidió convertirse en Felicia Garza.

“Me llamo Felicia porque se parece a Felipe, además como escribí el tema de ‘Felicidad’, tema que en alguna línea dice, paradójicamente, la felicidad no es un cuerpo”, declaro Garza alguna vez.

Incluso dijo que desde que era niño siempre estuvo consiente de su identidad de género, pero como su padre era machista, tuvo que guardar el secreto.