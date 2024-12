El actor Salvador Zerboni se sinceró sobre su delicado estado de salud: ‘Estoy asustado’

Salvador Zerboni sigue enfrentando su estado de salud . El reconocido actor de 45 años ha abierto su corazón para compartir detalles sobre la crisis que atraviesa. Con valentía, habló sobre cómo este proceso ha impactado en su vida personal y profesional, además de revelar los retos que enfrenta día a día.

Su sinceridad ha conmovido a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos en este difícil momento. Pero, ¿qué fue lo que le ocurrió?

¿Qué le pasó a Salvador Zerboni?

El actor Salvador Zerboni sufrió un episodio de vértigo , algo que le quitó la audición en uno de sus oídos y que por momentos no pudo caminar.

Él mismo explicó cómo fue que pasó este desesperante momento con el programa Hoy: “Te duermes con salud y despiertas sin poder caminar y sin escuchar nada”.

El histrión, quien protagonizó la obra ‘Vidita Mía’, había contado hace unas semanas al mismo matutino que estaba “asustado” por la enfermedad que tiene; sin embargo, reconoció que “el show debe continuar”.

Explicó que fue un domingo en su casa, mientras veía una película cuando sintió un zumbido en el oído”. Se quebró frente a la cámara y agregó: “Todos los días me están inyectando al tímpano (...) no se los recomiendo (...) Me la he pasado mal”.

Luego, hace unos días, los reporteros le preguntaron al ex de la cantante Fey cómo iba su lucha con la enfermedad, y allí actualizó su situación diciendo que “no se raja” y continúa luchando, “aunque camina raro”.

“Sé que lo voy a lograr, de alguna u otra manera lo voy a hacer, pero definitivamente, mi salud es lo más (...) Ahora me tomó un café y me pongo a llorar. Me urge salir a la calle a correr, ¿entiendes? Me urge platicar, me urge tomarme una cerveza con mis padres, con mis amigos, contar un chiste, salir corriendo y jugar, pero, pues no puedo”.

¿Qué es la hipoacusia súbita, la enfermedad que tiene Salvador Zerboni?

La hipoacusia súbita es la pérdida de audición neurosensorial (oído interno) que se produce de forma repentina y sin aparente explicación.

Según el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, del Gobierno de Estados Unidos, es común que las personas que padecen esta enfermedad se den cuenta de ella durante el amanecer, cuando despiertan.

Entre las causas de la hipoacusia súbita están: