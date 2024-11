Un exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que perdió la audición parcialmente por una extraña enfermedad

La salud de uno de los habitantes más polémicos de La Casa de los Famosos despertó gran preocupación entre el público, pues a pocas semanas de que se lleve a cabo el inicio de una edición especial del reality show, uno de los probables personajes confesó que está pasando por un mal momento. Esto como consecuencia de una rara enfermedad que le habría ocasionado ya daños irreversibles, que lamentablemente podrían interferir con su trabajo y orillarlo a tomarse un descanso de los reflectores.

Salvador Zerboni hizo preocupantes revelaciones sobre su salud: ¿de qué está enfermo?

A propósito del estreno de la obra de teatro “Vidita Mía”, Salvador Zerboni se sinceró acerca de los complicados momentos que atraviesa. Lo anterior debido a que confesó, tuvo que estar algunos días hospitalizado, un tema que pese a que en un inicio quiso mantener en secreto, finalmente tuvo que exponer debido a la gravedad que adquirió.

Así lo hizo saber durante una rueda de prensa, en la que además de hablar de este proyecto que lo llevará de regreso a los escenarios, mencionó los problemas de salud que han estado permeando su integridad, al grado de que ya perdió completamente la audición de un oído.

“Traté de guardarlo, estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y vértigo, por eso se supone que debería de estar en casa. El domingo pasado desperté sin poder escuchar nada del oído izquierdo, lo perdí totalmente y tenía un vértigo que no podía ni caminar. He estado muy agüitado, triste, con mucho miedo, pero hay que agarrar al toro por los cuernos y aquí estoy”, confesó el antagonista de “Abismo de pasión”.

Salvador Zerboni reveló qué enfermedad le provocó problemas de audición Instagram

Esta dura revelación, ha despertado nuevas teorías sobre su participación en la nueva temporada de La Casa de los Famosos All Star, proyecto del que supuestamente podría formar parte durante los primeros meses de 2025. Y aunque Salvador Zerboni confirmado que sí entrará al reality, existe el riesgo de que tenga que desistir de esta oferta en caso de que su condición se deteriore o los médicos determinen que es lo mejor para él.