El actor Rodrigo Cachero y la participante de Survivor Adianez Hernández se divorcian por esta razón…

Jamás se vio enviando un comunicado a los medios explicando detalles de su vida privada, pero al final, el actor Rodrigo Cachero terminó haciéndolo, pues considero que era necesario dejar claro que lo seguirán viendo con su ex esposa ahora que inician el proceso de divorcio.

“Aunque yo era el primero en pensar que era una payasada cuando alguien informaba o hacía un comunicado sobre su vida personal, ahora comprendo por qué lo hacen. Distamos mucho de ser Shakira y Piqué, pero de alguna manera es importante compartir lo que está sucediendo, por si nos ven caminando en la calle o nos encontramos por ahí. No juzguen a Adianez ni a nosotros en nuestra decisión de estar solteros y divorciados”, expresó el artista en un video que sorprendió a sus seguidores, pues junto a Adianez conformaba una pareja sólida y muy querida dentro del espectáculo.

Tenían 11 años viviendo juntos y se casaron en 2018, pero llegó un momento en que ya la relación no funcionó y Cachero manifestó cuáles eran los motivos. “A pesar de que estos últimos meses han sido un desafío, no voy a desechar esos 11 años. No lo haré. Así que, en ocasiones, dos seres humanos dejan de amarse, primero uno y luego el otro, y deciden mantener una relación cordial y amigable por el bien de sus hijos”, dijo el amigo y albacea del fallecido Fernando del Solar.

Según Rodrigo, el hecho de que se haya acabado el amor de pareja no significa que deban vivir en una guerra, pues quedó un cariño mutuo y piensan seguir muy cerca por el bien de sus dos niños.

Por su parte, en sus redes, Adianez le dedicó el siguiente mensaje a sus hijos: “Siempre buscaré la felicidad de cada uno de manera individual y como familia. Los amo con todo mi corazón y tengan la seguridad de que día a día lucharé por ser feliz para darles esa felicidad y que crezcan llenos de amor, alegría, vibrando bonito como mamá siempre lo ha hecho”.