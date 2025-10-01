Suscríbete
Famosos

Eduin Caz hospitalizado de emergencia tras conciertos con Grupo Firme, ¿cuál es su estado de salud?

El vocalista de Grupo Firme anunció que dos presentaciones continuas “acabaron con él”.

October 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg

El vocalista de Grupo Firme terminó en el hospital tras varias presentaciones.

Instagram

“Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”.

El cantante de música regional mexicana Eduin Caz publicó un video en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores, pues en la imagen aparece en la cama de un hospital. De inmediato sus fanáticos comenzaron a preguntarse qué pasa con su salud y las fechas de su actual gira, pues hasta el momento no hay cancelación alguna.

En las imágenes del vocalista se le observa con ropa normal, sin la típica bata de ingreso de internamiento, con suero en el brazo y el motivo por el que el músico llegó a la clínica se debe a que ofreció dos conciertos espectaculares, pero que “acabaron con él”.

“Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, se lee en su historia de Instagram.

Grupo Firme y Eduin Caz se presentaron en el palenque de la Feria Nacional de Tijuana 2025, el 28 de septiembre, y un día antes ofrecieron un show en el Palenque de Pachuca, por lo que el intérprete y los músicos tuvieron agotadores días de viaje y música en vivo. Además, estuvieron presentes en los Premios Juventud que se llevaron a cabo en Panamá.

A pesar de que se veía muy tranquilo y hasta sonriente, sus seguidores se preocuparon, le desearon suerte y una pronta recuperación.

Trascendió que Eduin está en el nosocomio por cansancio y un cuadro de deshidratación, pero se desconoce si este bache orille a cancelar o posponer sus presentaciones con Grupo Firme.

La banda tiene en la agenda los siguientes conciertos, mismos que siguen en pie a pesar de la hospitalización de Eduin Caz:

• 17 de octubre: Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova

• 18 de octubre: Recinto Ferial Tampico en Tampico

• 15 de noviembre: Feria de todos lo santos en Colima

Caz no hizo más comentarios ni emitió algún comunicado donde explique que ocurrió con su salud y se espera que en las próximas horas publique la verdadera gravedad del hecho, en caso de que sea necesario cancelar alguna fecha.

Cabe recordar que en días pasados fue su hijo quien tuvo que ser intervenido de emergencia. En su cuenta de Instagram publicó fotografías y escribió: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía”.

Eduin Caz Grupo Firme
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
David-Villalpando.jpg
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-Inventadas.jpg
Famosos
‘Las Inventadas’: Ninel Conde le propone a ViX un nuevo reality para darle continuidad a LCDFM
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
micky-hair--.jpg
Famosos
Asesinan en Polanco a Micky Hair, estilista de famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
carlos-arau--.jpg
Famosos
Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y sobrino de Alfonso Arau: Esta fue su última publicación
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pizarrazo-mi-rival-0.jpg
Telenovelas
“Mi Rival” inició grabaciones en la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí; ¿cuándo se estrena?
Es protagonizada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden.
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
La influencer dio a conocer que tiene planes de matrimonio con su pareja, esto una vez que salga de prisión.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Ligarde.jpg
Famosos
Sebastián Ligarde asegura que vio un OVNI cerca de su casa: era color plateado con forma de espiral
El actor sorprendió a sus seguidores al relatar cómo presenció un extraño fenómeno cerca de su casa en Texas.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
El cantante habría tomado la decisión de la ruptura pese a los esfuerzos de la actriz por salvar su matrimonio.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez