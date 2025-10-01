Eduin Caz hospitalizado de emergencia tras conciertos con Grupo Firme, ¿cuál es su estado de salud?

“Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”.

El cantante de música regional mexicana Eduin Caz publicó un video en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores, pues en la imagen aparece en la cama de un hospital. De inmediato sus fanáticos comenzaron a preguntarse qué pasa con su salud y las fechas de su actual gira, pues hasta el momento no hay cancelación alguna.

En las imágenes del vocalista se le observa con ropa normal, sin la típica bata de ingreso de internamiento, con suero en el brazo y el motivo por el que el músico llegó a la clínica se debe a que ofreció dos conciertos espectaculares, pero que “acabaron con él”.

“Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, se lee en su historia de Instagram.

Grupo Firme y Eduin Caz se presentaron en el palenque de la Feria Nacional de Tijuana 2025, el 28 de septiembre, y un día antes ofrecieron un show en el Palenque de Pachuca, por lo que el intérprete y los músicos tuvieron agotadores días de viaje y música en vivo. Además, estuvieron presentes en los Premios Juventud que se llevaron a cabo en Panamá.

A pesar de que se veía muy tranquilo y hasta sonriente, sus seguidores se preocuparon, le desearon suerte y una pronta recuperación.

Trascendió que Eduin está en el nosocomio por cansancio y un cuadro de deshidratación, pero se desconoce si este bache orille a cancelar o posponer sus presentaciones con Grupo Firme.

La banda tiene en la agenda los siguientes conciertos, mismos que siguen en pie a pesar de la hospitalización de Eduin Caz:

• 17 de octubre: Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova

• 18 de octubre: Recinto Ferial Tampico en Tampico

• 15 de noviembre: Feria de todos lo santos en Colima

Caz no hizo más comentarios ni emitió algún comunicado donde explique que ocurrió con su salud y se espera que en las próximas horas publique la verdadera gravedad del hecho, en caso de que sea necesario cancelar alguna fecha.

Cabe recordar que en días pasados fue su hijo quien tuvo que ser intervenido de emergencia. En su cuenta de Instagram publicó fotografías y escribió: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía”.