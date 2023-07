Eduardo Verástegui detuvo entrevista para rezar por Jorge Ramos y explica por qué

En plena promoción de su película ‘Sonido de la libertad’, Eduardo Verástegui dio de qué hablar por detener una entrevista y rezar por el periodista Jorge Ramos.

La situación comenzó cuando Verástegui le dijo: “Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”. Ramos contestó: “Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo”.

Así que Eduardo puso las manos sobre la mesa, cerró los ojos y clamó: “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén”.

“Te lo agradezco y lo respeto totalmente, pero esa certeza, esa fe no la tengo Eduardo”, dijo el periodista de Univision

¿Por qué lo hizo? Eduardo respondió en ‘Despierta América’

Al día siguiente del peculiar momento Verástegui le contó a los presentadores del matutino de Univisión: “Jorge conmigo siempre ha sido muy respetuoso. Ha apoyado todos mis proyectos. Él es congruente y coherente en lo que cree y yo trato de ser coherente y congruente en lo que creo”.

“Fue un momento en el que, cuando él dijo ‘ojalá tuviera la fe que tú’, me tocó el corazón”, agregó. En ese momento lo que hice fue pedirle a Dios. Él es el que da la fe. Bueno, (Jorge) acaba de decir que ojalá tuviera la fe, y tú, Señor, dale la fe. Creo que lo que me motiva es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que yo he recibido de él quiero que todo mundo lo tenga. Por eso recé por Jorge en ese momento. Fue algo que no lo puedes planear”.

Su entrevista siguió pero Eduardo no contó lo que se dijeron ya con las cámaras apagadas: “Le dije: ‘Jorge, esto es una gracia, vamos a pedírsela a Dios’. Lo que después hablamos ya son cosas privadas, pero yo realmente respeto mucho a Jorge y por eso le dije que no me imagino lo que haría si estuviera de la mano de Dios y si estuviera en su corazón. Hay mucha gente rezando por él, por su familia”.