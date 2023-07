Eduardo Verástegui da detalles del secuestro que lo obligó a irse de México: “Pensé que iba a morir”

Eduardo Verástegui fue una estrella juvenil en telenovelas de Televisa como Soñadoras, en donde interpretó a un joven idealista y enamorado.

Pero en el punto más alto de su carrera decidió mudarse a Estados Unidos y alejarse a la televisión, por lo menos la del melodrama. Hasta ahora, la razón de ese cambio tan radical fue un misterio.

Verástegui reapareció con un cambio radical no solo en su proyecto de trabajo, también en su vida: se convirtió en un ferviente católico y activista que lucha.por los ideales conservadores, incluso ha llegado a colaborar de manera cercana con los republicanos de Donald Trump.

En cuanto a su trabajo, se convirtió en productor de cine con películas enfocadas en difundir precisamente los ideales católicos.

Verástegui, además suele involucrarse en asuntos políticos de México con opiniones acerca de lo que sucede en nuestro país.

En el más reciente de esos mensajes publicado en Facebook, Verástegui no solo habló sobre la sucesión presidencial, también reveló la razón por la que se fue de México.

“Yo me fui a Estados Unidos porque ya me habían asaltado dos veces, me cansé... Me cansé. Yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Mante, y llegué la Ciudad de México cuando tenía 19 años pero por ahí de los 25 me asaltaron la primera vez”.

Verástegui actualmente promueve su nueva película llamada “Sonido de libertad”.

El actor, productor y activista contó que en total fue asaltado “como tres veces” y que en una de ellas la situación fue tan grave que llegó a pensar que moriría.

“Una de esas fue uno de esos secuestros rápidos, me quitaron el reloj, el coche, me amenazaron con que me iba a morir, me llevaron al cajero automático”.

Verástegui cuenta que este momento siente que mucha gente lo está atacando a través de las redes sociales pero que no le preocupa.

Sobre el asalto exprés, Verástegui recordó:

“Yo sentía que me moría eh, dije, “Dios mío”... Bueno yo sabía que en algún momento me iba a morir, obviamente pero no pensaba que fuera tan pronto porque me tenían con los ojos vendados y me apuntaban con la pistola”.

Contó que la experiencia fue traumática y que terminó cuando lo fueron “a aventar allá por Xochimilco”.

Verástegui actualmente es muy activo en redes sociales, en donde suele rezar rosarios para pedir por el progreso de México.

Sigue el chisme:

Wendy Guevara: su impacto en la TV, su transformación y la ‘Wendymanía’ por LCDLFM

¿Fraude? Mauricio Garza adelantó en ViX que Raquel sería la eliminada de LCDLFM